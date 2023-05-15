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  4. İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da!

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da!

15.05.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul seçim sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazanırken son dakika olarak yayımlanan veriler de anbean incelenmeye devam ediliyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi geçtiğimiz gün 17:00'de sona erdi. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları merak edildi. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları haberimizde. İşte İstanbul seçim sonuçları...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da!

İstanbul seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerinde oy kullanan seçmenler İstanbul seçim sonuçlarını yakından takip ediyor. İşte, Mynet.com İstanbul seçim sonuçları canlı takip ekranı...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

OY KULLANMA

İSTANBUL 1., 2. ve 3. SEÇİM BÖLGELERİ NERELER?

İstanbul 1. Bölge:
Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge:
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge:
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

"298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;
a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,

b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,
5- Karar örneğinin; a) Adalet Bakanlığına, b) İçişleri Bakanlığına, c) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,

ç) "Sonuç" bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/94 3 gönderilmesine,

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d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

e) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

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