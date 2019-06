İstanbul seçimi: 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenler 23 Haziran'da ne yapacak?

"Geri kalan 7 kişi kategorik olarak bir partili değil. Her partinin eksilen seçmeni var."

"Ama 31 Mart'ta oy vermedik. Çünkü faturalar arttı, her şeyin fiyatı arttı. Bir de üstüne kaç tane ceza yedim ben aracımla. Normalde park etmenin yasak olmadığı yerlerde durdum diye ceza yazdı, başka bir sürü şey. Zaten zor geçiniyoruz, bir de durduk yere ceza ödedik ki bence ya o trafik müfettişlerinin kendi yaptığı bir şey ya da başka bir şeyler var da böyle ceza topluyorlar. Sinirlendim, tepki olsun diye oy vermedim. Çocuklar da zaten oy vermek istemiyordu, hanıma ben söyledim, ailecek oy vermedik."

39 yaşındaki Serdar, bir kamu kurumunda çalıştığı için soyadını vermek istemiyor. 31 Mart'ta kararsız kalan ve nihayetinde tepki olarak sandığa gitmeyen, 2002'den bu yana her seçimde AK Parti'ye oy vermiş olan Serdar, AKP İstanbul'u kaybedince üzüldüğünü söylüyor. Ancak seçimin yenilenmesi, partisine olan tepkisinin daha da artmasına yol açmış:

"Ben 31 Mart'ta çok kararsız kaldım, gitmemekle hata mı yapıyorum diye. Ben daha çok tavırlarına, 'Her şeyi biz hallediyoruz' deyip bizi artık hem iş yerinde hem başka alanlarda hiç dinlememelerine kızıyorum. Artık bize üstten bakan, bazen hiç bakmayan, 'Şunu yap, bunu et' mantığıyla hareket eden insanlar doldu. Çok detaya girmek istemiyorum ama çok şey değişti. Bu tavırlar eğer ülke yönetiminin her alanında mevcutsa, ki öyle gibi görünüyor, gitmeyelim oy vermeye dedik. Sonra 31 Mart'ta kaybedince üzüldük, o kadarını da beklemiyorduk, sadece oyları düşsün, bunu görsünler istemiştik.

"Ama kazanan adayın elinden mazbatasının alınmasını da beklemiyorduk. Çok sinirlendim ben. Okuyoruz, görüyoruz, ortaya hiçbir şey koyamıyorlar. Bu iptalin gerekçesi çok açık, kazanamayınca iptal ettiler. Bu da o üstten bakan tavrın, 'Ben ne istersem yaparım, olur' tavrının bir parçası. Çok sinirlendim, vatandaşın oyunu bile artık saymayacaksa… Bu dereceye bu kadar hızlı gelmelerini beklemiyordum. Şimdi sandığa gidip gitmeme konusunda kararsızım ama gidersem İmamoğlu'na oy vereceğim, bu da böyle bir tepki olacak. Hanım kararlı, o İmamoğlu'na kullanacak oyunu, ben hiç gitmesem mi, tam bilemiyorum. Ama çok kızgınım, herhalde seçim sabahı dayanamayıp gidip İmamoğlu'na oy vereceğim."