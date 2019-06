İstanbul seçimi: Adayların vaatleri neler?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçim, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği karar sebebiyle yarın yenileniyor. CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, günler süren belirsizliğin ardından 31 Mart'ta yapılan seçimlerden 17 gün sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Mevlüt Uysal'dan devralmıştı. Ancak YSK’nın 6 Mayıs’ta İstanbul seçimini iptal etmesiyle İmamoğlu’nun mazbatası elinden alınmış ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Peki, yarın yapılacak seçimlere Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım hangi vaatlerle gidiyor?

Ulaşım vaatleri

İstanbul denildiği zaman her seçim olduğu gibi bu seçim de adayların vaatleri arasında öne çıkan başlık, ulaşım… Her iki aday da seçmenlere ucuz ve daha rahat ulaşım vaat ediyor. AKP’nin İstanbul’da elinin en güçlü olduğu alanlardan biri, toplu taşıma alanında yapılan hizmetler. AKP'li Kadir Topbaş da 2014 yerel seçimlerinde ulaşım vaatlerini öncelikli tutmuştu. “Her yere metro, her yerde metro” sloganıyla seçim kampanyası yürüten Topbaş, “2016 dönüm noktası olacak, günde 7 milyon insan metroyu tercih edecek” demişti ancak Metro İstanbul A.Ş.’nin 2017 faaliyet raporuna göre, İstanbul’da 2017 yılında günlük yolcu sayısı 2 milyona ulaşabildi. Diğer yandan, Metro A.Ş. 2017 faaliyet raporuna göre, 2004 yılında 45 kilometre olan raylı sistem ağ uzunluğu 2018 yılına kadar 158 kilometreye çıkarıldı.