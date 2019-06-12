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İstanbul Seçimi - Arnavutköy: Mega projeler, yoksulluk ve seçimler

12.06.2019 08:42 | Son Güncelleme

İstanbul'un kuzeybatısında yer alan, Karadeniz'e komşu olan Arnavutköy, son yıllarda 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Kanal İstanbul gibi projelerle adını duyuruyor. Bununla birlikte Arnavutköy, İstanbul'un en yoksul ilçesi. BBC Türkçe'den Neyran Elden ve Mahmut Hamsici, İstanbul'un bu az bilinen ilçesinde yaşamı ve siyaseti araştırdı.

İstanbul Seçimi - Arnavutköy: Mega projeler, yoksulluk ve seçimler

https://www.youtube.com/watch?v=b4JnKjQlYj8&feature=youtu.be

Günümüzde Arnavutköy denince İstanbul'da yaşayan birçok kişinin aklına ilk olarak Boğaz'daki Arnavutköy Mahallesi geliyor.

İstanbul'daki 'diğer' Arnavutköy ise kentin en yeni ilçelerinden biri.

Şehrin kuzeybatısında yer alan, Karadeniz'e komşu olan bu ilçe, son yıllarda Üçüncü Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Kanal İstanbul gibi projelerle adını duyuruyor.

Bununla birlikte Arnavutköy, İstanbul'un en yoksul ilçesi.

Dolayısıyla ilçenin bir yüzünde mega projeler ve büyüyen inşaat sektörünün getirdiği sermaye diğer yüzünde ise kent yoksulluğu bulunuyor.

Siyasi olaraksa Arnavutköy, 2008'de ilçe statüsünü elde etmesinden bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalesi konumunda.

Ancak ekonomide yaşanan sıkıntılara paralel olarak yaşanan sorunlar, iktidar partisini gücünü korumak için daha fazla çaba sarf etmek zorunda bırakıyor gibi görünüyor.

BBC Türkçe, İstanbul'un bu az bilinen ilçesinde yaşamı ve siyaseti araştırdı.

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