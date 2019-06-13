İstanbul seçimi - Ekrem İmamoğlu, 'Kentsel Gelişim Çözümleri'ni açıkladı: 'Toplu ulaşım 24 saat devam edecek'

Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Kentsel Gelişim Çözümleri" konulu basın toplantısında şehre dair kapsamlı projelerini ve çözümlerini açıkladı. İmamoğlu, "Toplu ulaşım gece gündüz, 24 saat devam edecek. Kimse, saat kaç olursa olsun, nereye, nasıl gideceğini dert etmeyecek" dedi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un bütünsel bir bakış olmadan, parça parça projelerle yönetilmeye çalışıldığını, bunun sorunları daha da büyüttüğünü söyledi.

İmamoğlu konuşmasında seçimi kazanması halinde deprem, kentsel dönüşüm, trafik ve yeşil alan gibi sorunları nasıl çözmeyi planladığı hakkında bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ayrıca spor, kültür, sanat, turizm, kalkınma ve kent yönetimine ilişkin vaatlerini de açıkladı.

İmamoğlu'nun konuşmasından bazı satır başları şöyle:

Deprem konusunda ilk iş olarak raflarda duran afet planını hızla hazırlayacağız. Oluşturacağımız yeni yeşil alanlar olası bir afet anında toplanma alanları olacak.

Kentsel dönüşüm

İstanbulluya yıllardır yaşadığı yaşam yerinde yaşam garantisi sağlayacağız. Tapu sorununu çözeceğiz.

Kentsel dönüşüm fonu oluşturacağız. Kentsel dönüşüm projelerimizi halk için halkla birlikte yapacağız.

Sadece kentin dış bölgelerinde değil, merkezi bölgelerde de sosyal konutlar inşa edeceğiz. Hızlıca Kiptaş aracılığı ile 15 bin yeni konut üreteceğiz. Bunların yüzde 40'ı kiralık konut olarak üretilecek.

Trafik

İlk işimiz metro olacak. İstanbul 630 km metro hattına ulaşacak. 11 yeni füniküler hattı açacağız.

Yıllardır ihmal edilen bir başka konu deniz ulaşımı, deniz ulaşımı payı yüzde 3'lerde. Tuzla'dan Büyükçekmeceye yeni iskeleler açıp bunları raylı sistemle entegre hale getireceğiz.

Boğaz Köprüsü'nden geçişlerde taksi ve dolmuşlardan ücret alınmaması için adım atacağız.

TEM üzerine kurulacak Megabüs hattında yerli ve temiz enerjili, yüksek kapasiteli araçlar kullanacağız.

Hiç kimse kendi mahallesindeki sokağındaki İŞPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatleri dışında vatandaşa açılacak.

Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak. Transfer merkezlerinde 100 bin araçlık yeni otoparklar yapacağız.

Toplu ulaşımı 24 saat devam edecek hale getireceğiz.

Yeşil alanlar ve çevre

15 yeni yaşam vadisi açılacak.

Kuzey Ormanları'nı, Validebağ gibi koruları, kent içinde kalan park alanlarını kesinlikle muhafaza edeceğiz ve bununla birlikte yeni yeşli alanlar kazandıracağız. İstanbul'a 20 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırmış olacağız.

İleri düzey biyolojik arıtma sistemleri ile Marmara Denizi'ni yeniden yüzülebilir bir hale getireceğiz.

5 yıl içinde İstanbul'da musluktan su içilecek.

Spor

Atıl durumdaki Atatürk Olimpiyat Stadı'nı güneş panelleri ile kaplayarak temiz enerji santrali haline dönüştüreceğiz.

Yeşil alanlarla bütünleşik toplu ulaşım ile entegre toplam 500 km uzunluğunda bisiklet yolları hedefimiz olacak.

Kültür, sanat, turizm

İstanbul Kültür Sanat Meclisi kuracağız.

Mevcut 11 adet şehir tiyatrosunun sayısını 22'ye çıkaracağız.

İstanbul'u bir festivaller kenti haline getireceğiz. 15 yeni müze kazandıracağız. Doğa tarihi, müzik, Mimar Sinan Mimarlık Müzesi gibi….

Kalkınma

İstanbul'un 150 kırsal mahallesi yani eski adıyla köyleri organik tarım üretiminin ve aynı zamanda doğa ve kıyı turizminin merkezi olacak. Silivri, Çatalca, Eyüp, Şile ve Büyükçekmece ilçelerimiz İstanbul'un belki de en değerli yerleşimleri olacak.

Kent yönetimi