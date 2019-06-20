İstanbul seçimi: Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın vaatleri neler?

Raylı sistem kullanım oranını % 48,1'e çıkarmak, her yıl minimum 50 km raylı sistem

0-4 yaş çocuğu olan kadınlara, 12 yaş altı çocuklara ücretsiz toplu taşıma

Elektrikle çalışan 'otonom' sürücülü, % 50 daha fazla yolcu kapasiteli metrobüsler

7/24 ulaşım. Yakıt kullanımı ve maliyeti daha düşük, iki kat fazla yolcu kapasiteli metrobüsler

İmamoğlu ve Yıldırım'ın vaatlerini 6 başlıkta derledik:

İki aday, ulaşım ve istihdamın yanı sıra, gençlere ve kadınlara yönelik vaatlerini seçim kampanyalarında öne çıkarmaya çalıştı.

Yarış ise Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım arasında geçecek.

İstanbullular Pazar günü tekrarlanacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için yeniden sandık başına gidecek. Tekrarlanacak seçimde 4 aday yarışacak.

TEM, E5 gibi geniş yollarda sosyalleşme, dinlenme mekanları, spor alanları sunan 'Şehir Terasları'

Hareketliliği teşvik etmek için 'Yürü Be İstanbul' mobil uygulaması

Ormanlardan denizlere uzanan 20 'Yeşil Koridor' ve içerisinde 400 km'lik yaya ve bisiklet yolları

Kuzey Yaşam Koridoru, Bölge Parkları ve Mahalle Cep Parkları

Her 200 metreye bir mahalle parkı, daha fazla millet bahçesi

'Park et devam et' uygulaması; 834 noktada otopark; İSPARK'ta ilk bir saat ücretsiz

Boğaza Büyük İstanbul Tüneli ; Dolmabahçe-Sarıyer ve Kağıthane - Tüyap arası tüneller zinciri

11 yeni füniküler hattı. Marmaray’ın kuzeyine iki yakadaki raylı sistemleri bağlayan yeni boğaz bağlantısı

Yeşil alanı az yerler ile yaşam vadileri arasında 'elektrikli araçlarla' düzenli ulaşım

67 km kesintisiz kıyı şeridi; 23 mavi bayraklı plaj

Güvenli, entegre bisiklet yol ağı ve kamera ile izlenen bisiklet parkları; İstanbul kart ile bisiklet kiralama

1086 km uzunluğunda bisiklet yolu, 5 yıl içinde 520 durak ve 10 bin bisiklet

Atatürk Olimpiyat Stadı ve çevresi ve belediye otoparklarının güneş enerjisi santraline çevrilmesi

% 25 olan yenilenebilir enerji üretimini % 60'a çıkarmak için tesis ve santraller

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İSTİHDAM

EKREM İMAMOĞLU

BİNALİ YILDIRIM

İşsizliği azaltıp, gençlere iş imkanı yaratarak 5 yılda 200 bin kişiye iş olanağı

İşsizlikle mücadelede her ilçeye istihdam merkezi. 5 yılda 500 bin İstanbulluya iş imkanı

Bölgesel İstihdam Ofisleri ile yatırımcı/işveren ile iş gücü arasında bağ kurma

Genç girişimcilere en az 100 bin lira sermaye desteği

İstanbul Tanıtım ve Yatırım Ajansı ile 5 yılda 50 bin kişiye istihdam

Gençlere yarı zamanlı çalışma imkanı

Teknoloji, yatırım içerikli eğitim programları ile her ilçeye Kent Enstitüsü; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) ağını yaygınlaştırmak