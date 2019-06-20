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İstanbul seçimi: Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın vaatleri neler?

20.06.2019 06:50 | Son Güncelleme

İstanbullular Pazar günü tekrarlanacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için yeniden sandık başına gidecek. Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın vaatlerini 6 başlıkta derledik.

İstanbul seçimi: Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın vaatleri neler?

İstanbullular Pazar günü tekrarlanacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için yeniden sandık başına gidecek. Tekrarlanacak seçimde 4 aday yarışacak.

Yarış ise Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım arasında geçecek.

İki aday, ulaşım ve istihdamın yanı sıra, gençlere ve kadınlara yönelik vaatlerini seçim kampanyalarında öne çıkarmaya çalıştı.

İmamoğlu ve Yıldırım'ın vaatlerini 6 başlıkta derledik:

  1. TRAFİK
  2. YAŞAM ALANLARI
  3. İSTİHDAM
  4. SOSYAL YARDIMLAR
  5. GENÇLER
  6. KADINLAR

TRAFİK

trafik arşiv fotoğrafı

EKREM İMAMOĞLU

BİNALİ YILDIRIM

7/24 ulaşım. Yakıt kullanımı ve maliyeti daha düşük, iki kat fazla yolcu kapasiteli metrobüsler

Elektrikle çalışan 'otonom' sürücülü, % 50 daha fazla yolcu kapasiteli metrobüsler

0-4 yaş çocuğu olan kadınlara, 12 yaş altı çocuklara ücretsiz toplu taşıma

Çocuk, öğretmen, işsizlik maaşı alanlara ücretsiz ulaşım, motosikletlilere ücretsiz köprü geçişi

5 yılda 2 kat geniş metro ağı, yeni duraklarla metroya erişimi % 50’lere çıkarmak

Raylı sistem kullanım oranını % 48,1'e çıkarmak, her yıl minimum 50 km raylı sistem

11 yeni füniküler hattı. Marmaray’ın kuzeyine iki yakadaki raylı sistemleri bağlayan yeni boğaz bağlantısı

Boğaza Büyük İstanbul Tüneli ; Dolmabahçe-Sarıyer ve Kağıthane - Tüyap arası tüneller zinciri

Yeni parallel hatlarla deniz ulaşımını tren-metrolara bağlamak, deniz ulaşımının payını %2’den % 10’a çıkarmak

Deniz ulaşımında 7 yeni hat; Adalar'a kesintisiz ulaşım, küçük kapasiteli gemiler

'Park et & Devam Et' uygulaması (park sonrası ücretsiz toplu ulaşım) 2 kat fazla kapasiteli otopark ağı

'Park et devam et' uygulaması; 834 noktada otopark; İSPARK'ta ilk bir saat ücretsiz

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YAŞAM ALANLARI

emirgan parkı

EKREM İMAMOĞLU

BİNALİ YILDIRIM

2600 stat büyüklüğünde 15 yeni Yaşam Vadisi

Her 200 metreye bir mahalle parkı, daha fazla millet bahçesi

Kuzey Yaşam Koridoru, Bölge Parkları ve Mahalle Cep Parkları

Ormanlardan denizlere uzanan 20 'Yeşil Koridor' ve içerisinde 400 km'lik yaya ve bisiklet yolları

Hareketliliği teşvik etmek için 'Yürü Be İstanbul' mobil uygulaması

TEM, E5 gibi geniş yollarda sosyalleşme, dinlenme mekanları, spor alanları sunan 'Şehir Terasları'

Yeşil alanı az yerler ile yaşam vadileri arasında 'elektrikli araçlarla' düzenli ulaşım

67 km kesintisiz kıyı şeridi; 23 mavi bayraklı plaj

Güvenli, entegre bisiklet yol ağı ve kamera ile izlenen bisiklet parkları; İstanbul kart ile bisiklet kiralama

1086 km uzunluğunda bisiklet yolu, 5 yıl içinde 520 durak ve 10 bin bisiklet

Atatürk Olimpiyat Stadı ve çevresi ve belediye otoparklarının güneş enerjisi santraline çevrilmesi

% 25 olan yenilenebilir enerji üretimini % 60'a çıkarmak için tesis ve santraller

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İSTİHDAM

genç işçi

EKREM İMAMOĞLU

BİNALİ YILDIRIM

İşsizliği azaltıp, gençlere iş imkanı yaratarak 5 yılda 200 bin kişiye iş olanağı

İşsizlikle mücadelede her ilçeye istihdam merkezi. 5 yılda 500 bin İstanbulluya iş imkanı

Bölgesel İstihdam Ofisleri ile yatırımcı/işveren ile iş gücü arasında bağ kurma

Genç girişimcilere en az 100 bin lira sermaye desteği

İstanbul Tanıtım ve Yatırım Ajansı ile 5 yılda 50 bin kişiye istihdam

Gençlere yarı zamanlı çalışma imkanı

Teknoloji, yatırım içerikli eğitim programları ile her ilçeye Kent Enstitüsü; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) ağını yaygınlaştırmak

İBB bünyesinde ve özel sektörde öğrencilik ve iş öncesi ücretli staj programı

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SOSYAL YARDIMLAR

tarlabaşı

EKREM İMAMOĞLU

BİNALİ YILDIRIM

Su fiyatlarında % 40 indirim

Su faturalarında % 46'ya varan, doğal gaz ücretine % 10 indirim

Evsizler Barınma Evleri; Yoksulluk sınırı altındaki yeni evlenecek çiftlere 2 bin TL

Devlet yardımı alan ailelere her ay 50 TL doğalgaz, 80 TL elektrik faturası desteği; açma-kapama ücreti kalkacak

Uygun fiyatlı mobilya sunan Beyaz Eşya/Mobilya Çarşıları

İGDAŞ-İSKİ gibi hizmetlerde borçlara gecikme zammı-ceza kalkacak

Halk süt (İhtiyacı olanlara- ilkokul çağındaki çocuklara ücretsiz süt dağıtımı); Kent Lokantaları

Belediye sosyal tesislerindeki düğünlerde 8 bin TL destek

Balkon, çatı, kırsal alanlarda kent tarımına destek; kentin doğu ve batısına 2 Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi

Her yıl engelli birey bulunan 25 bin aileye İBB Yaz Kampı'nda tatil

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GENÇLER

gençler

EKREM İMAMOĞLU

BİNALİ YILDIRIM

25 yaş altı gençlere ulaşımda % 40 indirim; 50 TL'ye aylık öğrenci ulaşım kartı

İstanbul Kart ile öğrencilere 40 TL aylık ulaşım ücreti (üniversiteye hazırlananlara 1 yıl geçerli)

Üniversitelilere aylık 400 TL'lik yılda 8 ay burs imkanı; İstanbul Genç Kart ile belediye kültür-sanat/ spor etkinliklerine % 50 indirim

Üniversite öğrencilerine her ay 10 GB ücretsiz internet; 12 gençlik merkezi; müze/şehir tiyatrolarına bedava erişim

30 yeni yüzme havuzu, 30 kapalı spor salonu; spor tesisi olmayan yerlerde E-Spor Kulüpleri, yerel ligler

34 yeni spor tesisi, mahalle ligleri, öğrencilere ücretsiz belediye spor tesisleri kullanımı, uluslararası e-spor olimpiyatları

Avrupa'nın en büyük 10 kamu kütüphanesinden biri olacak Saraçhane Kütüphanesi; 10 yeni gençlik merkezi

7/24 açık kütüphaneler, 18 yeni kültür merkezi

10 bin üniversiteliye barınma imkanı; yeni DS, TOEFL ve IELTS kurs merkezleri

Bayrampaşa Teknoloji Üssü ve Yapay Zeka Merkezi

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KADINLAR

martı besleyen kadın

EKREM İMAMOĞLU

BİNALİ YILDIRIM

İBB yönetim kademelerinde % 40, İBB Meclisi'nde % 33 kadın kotası; Kadın Emeği Ofisi ile ev kadınlarının üretimine destek; 3 bin kadına doğrudan istihdam

Ev kadınlarının ürünlerinin İBB birimlerinde satışı ile aile bütçesine destek

İlk etapta 100 çocuk kapasiteli 150 kreş

300 mahalleye dar gelirli ailelere ücretsiz olacak 955 kreş

25 kişi kapasiteli 2 Kadın Sığınma Evi; 2 Cinsel Şiddet Kriz Merkezi; 7/24 erişilebilir çok dilli Kadın Destek Hattı, toplum ulaşıma acil durum butonları

Gebelik, anne ve babalığa hazırlık eğitimleri

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