İstanbul seçimi: Ekrem İmamoğlu'nun tahrif edilen videoları üzerinden sahte haber tartışması

AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş, sosyal medya hesabından bu sözlerin montajlanmış bir halini paylaştı.

Ancak İmamoğlu'nun sözleri Türkiye'de sosyal medyada bazı hesaplarda montajlanarak yayımlandı. Konuşma "terör örgütlerine çağrı" şeklinde yansıtıldı.

İmamoğlu bu soruya, "Ne olabilir ki? Gelin Türkiye'yi hep beraber yönetelim. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın 24 Haziran'da yetki alan AKP'li yetkililer…" diye başlayarak yanıt verdi.

Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy, "Türkiye'nin Nabzı" adlı programda Ekrem İmamoğlu'na, "PKK'ya, FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye ve İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?" sorusunu yöneltti.

Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Pazartesi akşamı Habertürk Televizyonu'nda konuk olduğu "Türkiye'nin Nabzı" adlı programda sarf ettiği bazı sözlerin ve Salı günü İstanbul-Arnavutköy'de buluştuğu bir esnafla diyaloğunun sosyal medyada tahrif edilerek dolaşıma sokulması tepki çekti.

https://twitter.com/elifsahinkls/status/1133110852519960576

Bu video çok sayıda İmamoğlu karşıtı sosyal medya hesabının yanı sıra AKP yanlısı yayın kuruluşları tarafından da internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayıldı.

Ekrem İmamoğlu ise daha sonra sosyal medya hesabından açıklamasının tamamını paylaştı.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1133301445921583104

'AK Parti'ye negatif yansımaları oluyor'

Mehmet Akif Ersoy, Salı akşamı Habertürk sitesinde yayımlanan yazısında, "Yayın esnasında ve sonrasında telefonuma gelen yüzlerce mesaj ve gönderi, bazı troll hesapların bu konuşmayı yarısında keserek, İmamoğlu sanki FETÖ ve PKK'ya "Gelin Türkiye'yi birlikte yönetelim" demiş gibi paylaşmaya başladı" dedi.

"Sosyal medya kesmedi, haber siteleri ve bazı 'gazeteci' dostlarımız da işin aslını hiç araştırmadan gelen video üzerinden haberler, paylaşımlar yaptı" diyen Ersoy, yazısını şöyle sürdürdü:

"İmamoğlu'nu farklı şekilde eleştirmek, çelişkilerini tespit etmek, gerçek veri ve sebeplerle ifadelerine şerh düşmek mümkünken, böylesine yanlış bir yöntemle bunları paylaşmanın, AK Parti'ye negatif yansımaları oluyor."