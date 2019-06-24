İstanbul Seçimi Lübnan Basınında

Lübnan basını da İstanbul Büyük Şehir Belediyesi seçimlerini yakından izledi. Haber bültenlerinde oy verme işlemleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun açıklamaları, sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yapılan kutlamalar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Binali Yıldırım’ın açıklamaları yer aldı. Lübnan’ın önde gelen gazetelerinden El Nahar Gazetesi’nde George Assi imzası ile yayınlanan “İmamoğlu’nun zaferi” başlıklı değerlendirmede Erdoğan’ın “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” sözlerine yer verildi. “Bu cümle Erdoğan’ın politik kariyeri boyunca yaptığı en ünlü açıklamalardan biri ve üç aydan kısa bir sürede şehrin iki kez kaybedilmesi ile kehanete dönüşüyor gibi görünüyor” yorumunun yapıldığı yazı şöyle devam etti: “İlk seçim kampanyası boyunca AKP, CHP ile politik zıtlaşmalar yerine sosyal konulara odaklanmayı tercih ederken keskin kutuplaştırıcı açıklamalar yaptı. Bunun İmamoğlu lehine pozitif sonuçlar ürettiği ve Türk halkının keskin söylemlerden yorulduğu görülüyor.”

İstanbul’un İmamoğlu’nun yönetimine geçmesi ile birlikte belediye gelirlerinin nasıl kullanıldığı, yolsuzluk gibi dosyaların açılabileceğinin öne sürüldüğü değerlendirmede, Erdoğan’ın son açıklamalarına değinilerek, “CHP’nin İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlıkları garanti altında olmayabilir” yorumu yapıldı. Aynı gazetenin “Haftanın Kişisi” adlı köşesinde “İmamoğlu kendini Erdoğan’ın güçlü bir muhalifi olmaya adadı. Bugün İstanbul, yarın Türkiye” başlıklı ve Monaliza Feriha imzalı bir makale daha yer aldı. “Erdoğan’ın Mart ayında Ankara’dan sonra İstanbul’u kaybetmesi Türkiye’nin güçlü adamına darbe vurdu” görüşünün öne sürüldüğü makalede, “İmamoğlu’nun kağıt üstünde rakibi Binali Yıldırım ancak pratikteki esas rakibi Erdoğan” yorumu yapıldı. Makalede şu ifadelere yer verildi: “Erdoğan İstanbul büyükşehir belediye başkanı olduğu zaman yolsuzluğa karşı savaştı, ulaşımı geliştirdi ve birçok inşaat projesiyle ün kazandı. Şimdi kendisini liderliğe taşıyan şehrin aynı şeyi İmamoğlu’nda tekrar etmesinden korkuyor.”

Ülkenin bilinen gazetelerinden biri olan Cumhuriyet seçim haberini “Erdoğan İstanbul’u ikinci kez kaybetti. İmamoğlu: Türkiye için yeni bir başlangıç” başlığı ile duyurdu. İngilizce yayınlanan Daily Star seçim sonuçlarına ilişkin uluslararası ajanslardan faydalanılarak hazırlanan habere birinci sayfasında yer verdi. Gazetenin “Muhalefetin İstanbul’u tekrar kazanması Erdoğan’ı sarstı” başlığı ile okuyucularına aktardığı haberde “Sonuç, Türkiye’nin en büyük şehrinin son 25 yılda ilk kez Erdoğan veya selefi tarafından yönetilmeyeceği anlamına geliyor” ifadeleri yer aldı. Ekrem İmamoğlu’nun seçim gecesi yaptığı açıklamadan bölümlerin aktarıldığı haberde, “Belediye başkanlığı ofisinde gücün el değiştirmesi, İmamoğlu’nun bütçesi 4 milyar dolar olan belediyede israf edildiğini söylediği milyarlarca liraya ışık tutabilir” ifadesi yer aldı. Haberde “Uzmanların kabinede yeni düzenlemeye gidilmesi, 2023 yılında yapılması planlanan genel seçimlerin öne alınması gibi yeni gelişmeler öngördükleri” belirtildi.