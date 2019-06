İstanbul Seçimi Öncesi Siyasi Gerilim Artıyor

Cumhurbaşkanı, “Bunlara ya yurtdışından, ya Kandil’den ya da Kandil’in güdümündeki partinin eski genel başkanı Selo’dan geliyor destek. Selo ne diyor? Oylar CHP'nin adayına. Kandil ne diyor? ‘Oylar CHP'nin adayına’ diyor. Şu hale bakın ne hale geldik. terör örgütüyle beraber hareket edenlere CHP'ye oy veren kardeşlerim oyunu verecek mi? Bunların her şeyleri gibi siyasetleri de sahte” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: “YSK özel kumpas kursa bile sonuç değişmeyecek”

Bugün T24’te Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu’nun seçimi kazanması halinde başkanlığı koruyacaklarını vurgularken CHP adayının Ordu Valisi’nden özür dileme mecburiyeti olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Niye özür dileyecek? Onu o makama getirecek olan milli iradedir, İstanbullular getirecek. Hiçbir güç milli iradenin üzerinde değildir. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyor, Anayasa. Erdoğan'ın kendisini milli egemenliğin üzerinde bir organ olarak görmesini zaten kabul etmiyoruz. Söyleyebilir, Erdoğan için bu sıradan bir sözdür. Çünkü onda demokrasi kültürü yok. Bu seçimlerde göreceksiniz Ekrem Bey açık farkla alacaktır. Dolayısıyla YSK'de özel bir kumpas kurmaya kalksalar bile sonuç değişmeyecektir. Yapacakları, düşündükleri her türlü eyleme karşı elbette biz de düşünüyoruz. Seçim sabahı, bir önceki seçimde kullanılan seçmen listelerinin basımını yapıp, her sandık itibarıyla kendi örgütümüze vereceğiz. Karşılaştırın diye. Her türlü önlem alınmış durumda” diye konuştu.