İstanbul seçiminin ardından dolar neden değer kaybetti?

Analistlere göre Türk varlıkların değer kazanmasının en büyük sebebi siyasi belirsizliğin ortadan kalkması.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim sinyalinin ardından dolar/TL 5,73'e kadar gerilemiş, ardından Cuma günü 5,81'e kadar çıkmıştı.

Dolar/TL, Pazar günü seçim sonucunun gelmesinin ardından hacimin düşük olduğu piyasada 5,72 seviyesine kadar düşmüştü. Bugün TSİ 13:00'da ise kur 5,76 seviyesinden işlem görüyor.

Amerikan Doları, Türk Lirası'na karşı gün içinde 5,71'e kadar düşerek yaklaşık yüzde 1,8 değer kaybetti. Bu da dünya çapındaki para birimleri arasında dolara karşı en iyi yükselişe işaret ediyor.

Merkezi Londra'da bulunan BlueBay portföy yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından stratejist Timothy Ash, iki aday arasındaki farkın yüksek olması sebebiyle zaferin açık bir farkla gerçekleşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yenilgiyi kabul etmiş olmasının piyasalar açısından olumlu olduğunu söylüyor.

Ash, İmamoğlu'nun Erdoğan'la çalışma arzunu dile getirmesinin de piyasalar için olumlu olduğunu dile getirirken yeniden bir seçim ihtimalinin ortadan kalkmasının siyasi belirsizliği yok ettiğini dile getirdi.

'Muhalefetin yükselişi piyasalar için iyi haber'

Bloomberg HT'nin haberine göre Tokyo'daki Mizuho Bank'ın gelişen piyasalar döviz uzmanı Hironori Sannami, "İktidar partisinin seçim sonucunu kabul etmesi ve önceki seçimden bu yana süren belirsizliğin sona ermesi piyasa tarafından memnuniyetle karşılandı. Yatırımcıların genel anlamda yüksek faizli gelişen piyasa varlıklarını satın almaları ile birlikte Türk Lirası bu genel havadan faydalanacak" ifadesini kullandı.

Rabobank'tan gelişmekte olan piyasalar para kuru stratejisti Piotr Matys de Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede dış koşulların olumlu olması takdirinde kurun 5,50 seviyesine kadar gerileyebileceğini aktardı.