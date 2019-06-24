İstanbul seçiminin galibi İmamoğlu

AA'nın verilerine göre İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54,03, Yıldırım'ın ise yüzde 45,09.Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54,03, rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı ise yüzde 45,09. Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar'ın oy oranı yüzde 0,55, Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel'in oy oranı yüzde 0,17, diğer adayların oy oranı ise yüzde 0,16. Oy farkı katlandı 31 Mart'ta yapılan ve usulsüzlük gerekçesiyle iptal edilen seçimde Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı tekrar sayımların ardından 13 bin 729 olarak açıklanmıştı. Bu seçimde oy farkı ise 777 bin 581'e yükseldi. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon 570 bin 222. Katılım oranının yüzde 84,42 olarak açıklandığı seçimde 31 bin 186 sandıkta oy kullanıldı. 8 milyon 868 bin 664 oy kullanılırken geçerli oy sayısının 8 milyon 696 bin 552 olduğu açıklandı.

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tebrik Oyların sayımı sürerken AKP'li Binali Yıldırım Sütlüce'deki AKP İl Başkanlığı'na gitti. Burada açıklama yapan Binali Yıldırım, "Şu an itibariyle rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu. Yıldırım, yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de bu vesile ile teşekkür ediyorum. Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediğini ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabi ki kesin olarak sonra açıklanacaktır. Ben bu sonuçların İstanubulumuza İstanbulun geleceğine hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum" dedi. İmamoğlu: Yeni bir başlangıç

Yıldırım'ın ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, "Bugün yaptığımız seçimin sonucunun Türkiye demokrasisine katkı vereceğini söylemiştim. İki açıdan da sonuçları hayırlı bir seçim olsun. Bugün on binlerce hatta yüz binlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma, günün kahramanlarına, sandıklarda, okullarda ilçe seçim kurullarında, il seçim kurulullarında hizmet eden bütün arkadaşlarımıza minnet duygularımı iletmek istiyorum. Onlar bugünün demokrasi kahramanıydı. Seçim verileri süreci netleşmeye dönük oluştursa da biliyoruz ki net sonuçlar tutanaklarla olur. Dolayısıyla sandık görevlisi arkadaşlarımıza, bilişim sorumlularına, sandık kurulu üyelerine ve ilçe seçim kurulundaki üye arkadaşlarıma sonuçlar netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmalarını önemle rica ediyorum" diye konuştu. İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef 31 Mart'ın sonuçlarını herkes biliyor. Gerçeklerin üzerini örterek gerçekleri gizleyemezsiniz.. Bugün bir de hesap pusulasının çıktığını söyleyebilirim. Bu İstanbul'da bir sayfa kapandı, yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor. Yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Bunu yalnız bana oy verenler değil seçimleri büyük bir olgunluk içinde geçiren bütün vatandaşlarımız sağlamıştır. İstanbullu vatandaşlarımıza minnet duygularımı iletiyorum. Dünya ülkelerine de gerçeği öğrettiniz."

Ailesine, partililere ve tüm seçmenlere teşekkür eden İmamoğlu, "Bütün siyasi partili vatandaşlarımıza, ister Türk İster Kürt İster Süryanilere... Bu şehrin asil vatandaşlarına, dinamik gençlerine, dualarıyla beni ayakta tutan annelerimize, kampanya direktörümüze, basın danışmanına, sosyal medya ekibimize, destek veren, türkü yazan o güzel insanlara ve tabii ki tün 16 milyon İstanbulluya teşekkürlerimi iletiyorum. Seçimi bütün İstanbullular bütün Türkiye kazanmıştır. Kısa sürede herkes böyle hissedecek...Bu benim hayatımdaki en önemli en gururlu görevdir. Bu görevi bütün İstanbullulara en iyi şekilde yapmaktan başka gayem olmayacaktır" dedi. İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Sizinle uyumlu bir şekilde çalışmaya hazırım Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen İmamoğlu, "Sizinle uyumlu bir şekilde çalışmaya hazırım. İstanbul’un acil sorunlarını devlet kurumlarıyla işbirliğinde görüşmek isterim. Sizi en kısa sürede ziyaret etme talebimi size iletiyorum.Yarıda kalan projelerimizi ilk meclis toplantısında ele alıp tamamlamayı düşünüyoruz. Bu konuda bir engel görürsek bunu halkımızla şeffaf bir şekilde paylaşacağız.Biz artık gece gündüz demeden tempolu bir çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben gücümüz, halkımızdan en çok da çocuklar ve gençlerden alacağım.İlk aday olduğumda beni tanıdıkça seveceksiniz demiştim. Bundan sonraki süreçte de her şey çok güzel olacak" dedi.