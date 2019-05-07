İstanbul seçiminin yenilenmesine, İYİ Parti'den itiraz

İYİ Parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi hakkındaki kararına itiraz edildi. Yeniden değerlendirme yapılması ve karardan dönülmesi talep edildi.

YSK'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararına İYİ Parti'den itiraz geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen imzasıyla verilen dilekçede, 298 sayılı 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 22'nci, 23'üncü ve 119'uncu maddelerine atıfta bulunuldu. Sandık kurullarına, kurul oluşumundan 2 gün sonraya kadar itiraz edilebileceğinin belirtildiği dilekçede, "Şikayetin reddine dair kararlara karşı bildirim tebliğinden itibaren 2 gün içinde il seçim kuruluna itiraz olunabileceği, il seçim kurulunun ise 2 gün içinde karar vereceği ve neticeten verilen bu kararın kesin olduğu açıkça düzenlenmiştir" denildi.

SANDIK KURULU İTİRAZI REDDİ HATIRLATILDI

Dilekçede, İYİ Parti'nin, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi hakkında yaptığı itiraz da hatırlatıldı. YSK'nın, İYİ Parti'nin yaptığı Mustafakemalpaşa başvurusuna, sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazın, seçim takvimine göre 2 Mart 2019'da kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiası hakkındaki talebin reddi yönünde karar verdiği kaydedildi.