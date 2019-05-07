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İstanbul seçiminin yenilenmesine, İYİ Parti'den itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi hakkındaki kararına itiraz edildi.

İYİ Parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi hakkındaki kararına itiraz edildi. Yeniden değerlendirme yapılması ve karardan dönülmesi talep edildi.

YSK'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararına İYİ Parti'den itiraz geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen imzasıyla verilen dilekçede, 298 sayılı 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 22'nci, 23'üncü ve 119'uncu maddelerine atıfta bulunuldu. Sandık kurullarına, kurul oluşumundan 2 gün sonraya kadar itiraz edilebileceğinin belirtildiği dilekçede, "Şikayetin reddine dair kararlara karşı bildirim tebliğinden itibaren 2 gün içinde il seçim kuruluna itiraz olunabileceği, il seçim kurulunun ise 2 gün içinde karar vereceği ve neticeten verilen bu kararın kesin olduğu açıkça düzenlenmiştir" denildi.

SANDIK KURULU İTİRAZI REDDİ HATIRLATILDI
Dilekçede, İYİ Parti'nin, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi hakkında yaptığı itiraz da hatırlatıldı. YSK'nın, İYİ Parti'nin yaptığı Mustafakemalpaşa başvurusuna, sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazın, seçim takvimine göre 2 Mart 2019'da kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiası hakkındaki talebin reddi yönünde karar verdiği kaydedildi.

'OY SAYISI BAKIMINDAN ETKİ AÇIKÇA ORTAYA KONULMALI'
Dilekçede, "Dolayısıyla somut olgu ve delillere dayanılmaksızın, 'Sandık kurullarının kanuna aykırı olarak oluşturulmasının seçim sonuçlarına müessir olması nedeniyle' demek suretiyle seçim iptali ile yenilenmesine karar verilmesi de hukuken ve vicdanen kabul edilemezdir. Kaldı ki, sandık kurullarının hukuka aykırı oluşturulması halinde bu durumun seçim sonucuna oy sayısı bakımından nasıl bir etkisi olacağının ortaya konulması gerekmektedir" denildi.

İYİ Parti, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine dair kararını yeniden değerlendirerek, karardan dönülmesini talep etti. Karardan dönülmemesi halindeyse verilen iptal kararının olağanüstü itiraz çerçevesinde değil, yerleşik içtihatlar doğrultusunda tam kanunsuzluk nedeniyle seçimin iptal edilmesine karar verilmesi talep edildi.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) -

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