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İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama! İşte 23 Haziran seçimiyle ilgili son durum

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2019 07:37 | Son Güncelleme

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair değerlendirmelerde bulundu. Özkiraz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun fazladan 120 bin oy alacağını savundu.

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama! İşte 23 Haziran seçimiyle ilgili son durum

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair Yol TV Ana Haber'de konuştu.

Kemal Özkiraz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP içerisinde oy vermemiş seçmenlerin tamamı ve seçime katılmayan adaylardan 50 bin kadar avantaj sağlayacak. Saadet Partisi seçime katılıyor. AKP'ye gidecek oylar Saadet'te kalacak, CHP'ye gidecek olan zaten gidecek, 50 bin oy kadar da oradan Ekrem İmamoğlu avantaj olacak. Bağımsız Türkiye Partisi aday çıkarmayacağını düşünüyorum. Oradan 20 bine yakın bir avantaj sağlayacak.

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"FAZLADAN OY ALACAĞI 120 BİN KADAR"

DSP aday çıkarsa bile aldığı 30 bin oyun 20 binden fazlasını alamayacak buradan avantaj sağlayacağını düşünüyorum Ekrem İmamoğlu. Tamamından fazladan alacağı oy 120 bin kadar diye düşüyorum. Asıl oy alacağı kesim yine Cumhur İttifakı'nın vicdanlı seçmenleri."


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