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İstanbul seçimiyle ilgili en çok neyi merak ediyorsunuz?

30.05.2019 15:06 | Son Güncelleme

23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimiyle ilgili en çok merak ettiğiniz konuyu bize gönderin, sizin için araştıralım.

İstanbul seçimiyle ilgili en çok neyi merak ediyorsunuz?

23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimiyle ilgili en çok merak ettiğiniz konuyu bize gönderin, sizin için araştıralım.

Sizden gelecek sorular arasında en çok merak edilen konuyu araştıracağız.

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