İstanbul seçimiyle ilgili en çok neyi merak ediyorsunuz?

23 Haziran'da tekrarlanacak \u0130stanbul b\u00fcy\u00fck\u015fehir belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imiyle ilgili en \u00e7ok merak etti\u011finiz konuyu bize g\u00f6nderin, sizin i\u00e7in ara\u015ft\u0131ral\u0131m.\nSizden gelecek sorular aras\u0131nda en \u00e7ok merak edilen konuyu ara\u015ft\u0131raca\u011f\u0131z. 'FET\u00d6 \u00fcyesi' denerek g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131! NASA \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131Zirveye kat\u0131lma karar\u0131 buzlar\u0131 eritecek mi?Almanya \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Seehofer 2021\u2019de siyaseti b\u0131rakacak
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