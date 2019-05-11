İstanbul seçimleri: AKP'nin güçlü olduğu ilçelerdeki seçmen, seçim tekrarı için ne diyor?

https://www.youtube.com/watch?v=1L6y44AeGis&feature=youtu.be

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da tekrarlanmasına ilişkin kararı, siyasette olduğu kadar sokakta da tartışılıyor. AKP'nin güçlü olduğu yerlerden, Beyoğlu'nun Kasımpaşa mahallesiyle Eyüp ve Fatih'in merkez mahallelerindeki seçmenlere görüşlerini sorduk.

Birçok kişi kameraya konuşmayı tercih etmedi.

Sohbet ettiğimiz bu kişilerden bazıları, bunun sebebini oyunu AKP'ye vermeyeceği şeklinde gerekçelendirse de, AKP'ye oy vereceğini fakat yine de kameraya konuşmak istemediğini söyleyenler de vardı.

AKP'ye oy verdiklerini söyleyenler arasında, "hizmet" başlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yurtdışına karşı dik durduğu" görüşü öne çıkan sebeplerdendi.

Bazı başörtülü kadınlar, AKP'nin kendilerine kamusal alanda yer açtığını, CHP kazanırsa bu hakkın ellerinden alınacağını ve bundan dolayı AKP'ye oy verdiklerini belirttiler.

Bazı seçmenler ise, seçimlere hile karıştığını ve Binali Yıldırım'a haksızlık yapıldığını savundu. Bu nedenle seçimlerin tekrarlanmasından memnun olduklarını ve yine AKP'ye oy vereceklerini ifade ettiler.