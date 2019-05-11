HABER

İstanbul seçimleri: AKP'nin güçlü olduğu ilçelerdeki seçmen, seçim tekrarı için ne diyor?

11.05.2019 11:45 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da tekrarlanmasına ilişkin kararı, siyasette olduğu kadar sokakta da tartışılıyor. BBC Türkçe'den Esra Yalçınalp, AKP seçmeninin güçlü olduğu ilçelerdeki seçmene, seçim tekrarıyla ilgili görüşlerini sordu.

İstanbul seçimleri: AKP'nin güçlü olduğu ilçelerdeki seçmen, seçim tekrarı için ne diyor?

https://www.youtube.com/watch?v=1L6y44AeGis&feature=youtu.be

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da tekrarlanmasına ilişkin kararı, siyasette olduğu kadar sokakta da tartışılıyor. AKP'nin güçlü olduğu yerlerden, Beyoğlu'nun Kasımpaşa mahallesiyle Eyüp ve Fatih'in merkez mahallelerindeki seçmenlere görüşlerini sorduk.

Birçok kişi kameraya konuşmayı tercih etmedi.

Sohbet ettiğimiz bu kişilerden bazıları, bunun sebebini oyunu AKP'ye vermeyeceği şeklinde gerekçelendirse de, AKP'ye oy vereceğini fakat yine de kameraya konuşmak istemediğini söyleyenler de vardı.

AKP'ye oy verdiklerini söyleyenler arasında, "hizmet" başlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yurtdışına karşı dik durduğu" görüşü öne çıkan sebeplerdendi.

Bazı başörtülü kadınlar, AKP'nin kendilerine kamusal alanda yer açtığını, CHP kazanırsa bu hakkın ellerinden alınacağını ve bundan dolayı AKP'ye oy verdiklerini belirttiler.

Bazı seçmenler ise, seçimlere hile karıştığını ve Binali Yıldırım'a haksızlık yapıldığını savundu. Bu nedenle seçimlerin tekrarlanmasından memnun olduklarını ve yine AKP'ye oy vereceklerini ifade ettiler.

23 Haziran'da oyunu AKP'ye vermeyecek kişilerin sebepleri daha çeşitliydi.

31 Mart'ta AKP'ye oy vermiş bir anne-kız, haksızlığa uğrayanın yanında durma amacıyla en başında Ekrem İmamoğlu'na oy vermeye karar verdiklerini; fakat CHP adayının "HDP oylarını da istiyorum" açıklamasının ardından boş oy atmaya karar kıldıklarını söylediler.

AKP'li olduklarını söylemelerine rağmen, 31 Mart seçimlerinde ilk defa olarak hükümet partisine oy vermediklerini beyan edenlerle de karşılaştık.

Örneğin, bir sağlık çalışanı bir yıldır atanamadığı ve sürekli Suriyelilere yardım yapıldığını gördüğü için aile olarak oy tercihlerini değiştirdiklerini belirtti.

'Geçim derdi öne çıkıyor, seçim bize lüks'

Bir İmam Hatip Lisesi öğretmeni ise "Belediyedeki akraba atamalarından sıkıldığı için" bu seçimlerde AKP'ye oy vermediğini söyledi.

"Geçim derdi öne çıkıyor, seçim bize lüks" diyen üç yıllık evli bir kadın, eskiden kocasıyla birbirlerine hediye alabildiklerini ama şimdi iftarda ancak patates-soğan fiyatlarını konuştuklarını aktardı.

Kendilerini sağcı muhafazakar olarak tanımlayan, tesettür mağazası çalışanı iki genç kadın, kendileri AKP'ye oy vermediğini, ailelerinin ise "Ona vermesek kime vereceğiz" bakış açısıyla AKP'ye oy verdiklerini söyledi.

Fakat genç kadınlar, 23 Haziran seçimler özelinde "AKP'nin kul hakkı yediğini düşündükleri için" aile içinde oyların değişebileceğinden bahsettiler.

"Burası Kasımpaşa, biz konuşamayız" diyen bir ev hanımı ve Fatih'te "Her şey çok güzel olacak" deyip bunu kameraya söyleyemeyeceğini ifade eden bir mağaza çalışanıyla da karşılaştık.

İstanbul seçimleri: AKP'nin güçlü olduğu ilçelerdeki seçmen, seçim tekrarı için ne diyor?

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Hahn: İstanbul’da seçimin yenilenmesi bir güldürüHahn: İstanbul’da seçimin yenilenmesi bir güldürü
Malezyalı kayıp iş adamına ABD seçimleri için suçlamasıMalezyalı kayıp iş adamına ABD seçimleri için suçlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Somali'de Türk mühendise suikast!

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Netanyahu'dan gerginliği arttıracak sözler! 'Yerini tespit ettik'

Netanyahu'dan gerginliği arttıracak sözler! 'Yerini tespit ettik'

İran'dan son dakika ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

Fotoğraflar peş peşe geldi!

Fotoğraflar peş peşe geldi!

Hasan Ruhani: Teslim olmayacağız

Resti çekti: Teslim olmayacağız

İsrail askerleri namaz kılanları zorla çıkarttı

İsrail askerlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.