İstanbul seçimleri - Binali Yıldırım: Seçimlerin tekrarlanması fikrine itibar etmedik, soru işaretlerinin kaldırılması için 'İhtiyaç var' dedik

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi fikrine 'önce itibar etmediklerini, sonra soru işaretlerini kaldırmak için ihtiyaç olduğuna inandıklarını' söyledi. CNN Türk'ün canlı yayında soruları yanıtlayan Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin şunları söyledi: "(…) itirazlarımızı yapmaya başlayınca bazı anormal bulgulara rastladık, olağandışı. Bunları gördükten sonra burada seçimin bir şaibe ile karşı karşıya kaldığı fikri güçlendi. AK Parti teşkilatı ve şahsım olarak öncelikle biz iptal ya da seçimin tekrarı fikrine itibar etmedik. Bizim başlangıçtaki alternatifimiz değildi. İlk etapta oyların tamamının yeniden sayılmasını istedik. "Seçim yenilemenin oy verecek insanların yaşamını olumsuz etkiliyor, programlarını değiştiriyor. Bir de maliyeti var. Öyle ya da böyle, kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak hem oy verenin hem de kazanan ya da kaybedeni rahatlatmak adına buna ihtiyaç var dedik." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor? Diyarbakır Surları İçin UNESCO’ya Çağrı Pakistan’dan Çin’e satılan bir gelinin öyküsü

Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile arasındaki oy farkına ilişkin de "İşin sonunda yeniden sayılan 850 bin oyun sonucu bizim kazanımızız 15 bin. Aradaki fark 13 bin 729'a düştü. Önceden rakip adayının açıkladığı rakam 29 bin 408, YSK'nın açıkladığı rakam 27 bin civarındaydı. Sayımdan sonra fark 13 bin 729'a geldi. Oyların yarısı geri döndü demektir bu" dedi ve şöyle devam etti: "İstanbullular ne olduğunu bilsin istiyorum. 850 bin oyda siz 15 binin üzerinde oy kazanıyorsanız, geri kalan yüzde 90, yani 8.5 milyon oy kullanılmış İstanbul'da... 850 bini düştüğümüzde geriye 7 milyon kalıyor. Bu oy yüzde 90'a geliyor. Hepsini say gerçek ortaya çıksın. Bu yol kapandıktan sonra, sonuç alamayınca önümüzde tek bir seçenek kaldı, YSK'ya olağanüstü başvuru hakkımızı kullandık." YSK, seçimlerin yenilenmesine gerekçe olarak, bazı sandık kurullarında, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve üyelerin görev yapmasını göstermişti. YSK'nın açıklamasında, "bazı sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturulduğu, bu hususun da seçim sonuçlarına müessir olması nedeniyle seçimin iptal edildiği, kanuna aykırı görevlendirme yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı" belirtildi.