"İstanbul seçimleri inşallah şaibesiz bir şekilde gerçekleşecek"

"İstanbul’da 150 bin Bingöllü kardeşimiz bulunuyor. Bu sayının ötesinde Bingöllülerin değişik çevrelerle kurduğu ilişkileri sinerjileri var. Her bölgeden Bingöllülerin çevresi var, arkadaşları var, komşuları var. Dolayısıyla Bingöl olarak adayımız Binali Yıldırım'a elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yılmaz, İstanbul’un Türkiye'nin bir minyatürü olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

Burada partililerin ve vatandaşların bayramını kutlayan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Haziran'da İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileceğini hatırlattı.

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstanbul seçimleri inşallah şaibesiz bir şekilde gerçekleşecektir. Bütün partiler ve kurumlar azami dikkati gösterecekler ve son derece sağlıklı, şeffaf bir ortamda halkın iradesi sandığa yansıyacak." dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan insanların CHP'nin geçmişte neler yaptığını gayet iyi bildiklerini dile getiren Yılmaz, vatandaşların CHP'nin yasakçı zihniyetini ve hizmet yerine sadece laf üreten anlayışını da iyi bildiğini söyledi.

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Millete tepeden yaklaşan, milletin derdiyle dertlenmeyen zihniyetini de biliyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda Doğu, Güneydoğu kökenli vatandaşlarımızın ben bu seçimlerde çok daha güçlü bir şekilde Binali Yıldırım'ı destekleyeceklerine inanıyorum. Hem İstanbul'un geleceği adına hem ülkemizin geleceği adına mutlaka üst düzeyde bir destek vereceklerine inanıyorum. Biz de Bingöllüler olarak, Bingöl teşkilatları olarak elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz."

- "İstanbul seçimleri İnşallah şaibesiz bir şekilde gerçekleşecek"

Halkın iradesinden kimsenin çekinmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, İstanbul seçimlerinin Türkiye'nin demokratik olgunluğunu tüm dünyaya göstermek için bir fırsat oluşturduğunu dile getirdi.