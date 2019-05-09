İstanbul seçimleri neden yenileniyor? Kararın perde arkasını AK Parti açıkladı!

AK Parti'nin hazırladığı 6 dakika 25 saniyelik video, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Seçimin iptalinin gerekçelerinin grafiklerle anlatıldığı videoda, İstanbul seçim sürecinde yaşananlar aktarıldı. Geçen yıl seçim kanununda yapılan değişiklikle sandık kurulu başkanları ve kurulun en az bir üyesinin kamu görevlisi olması şartı getirildiği hatırlatılan videoda, ilçelerin mülki idarelerinin o ilçede görev yapanların listesini ilçe seçim kurululun talebi üzerine teslim etmesi gerektiği belirtildi. Videoda, kurulun da bu liste üzerinden kura ile sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üyesi ataması yaptığı hatırlatıldı. Buna rağmen 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da kanunun bu hükmünün açıkça ihlal edildiğinin vurgulandığı videoda, "İstanbul'da 31 bin 280 sandık bulunmaktadır. Bu da 31 bin 280 devlet memuru, sandık kurulu başkanı ve 31 bin 280 memur üye demektir. YSK'nin tespitlerine göre seçimlerde görevlendirilen 6 bin 644 kişinin sandık kurulu başkanı ve 13 bin 98 sandık kurulu üyesi olması kanunen yasaktır." denildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Süleyman Soylu'dan YSK açıklaması Soylu: Ben hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim

Görev alan sandık başkanı ve memur üye toplam sayısının 62 bin 560 olduğu bildirilirken, bunlardan görev almasının kanunen yasak olanların sayısının 19 bin 742 olduğu tespitine yer verilen videoda, bu 19 bin 742 kişinin nerelerde çalıştıkları sayılarıyla detaylı olarak aktarıldı. OY SAYIM VE DÖKÜM CETVELİNE İLİŞKİN USULSÜZLÜKLER AK Parti'nin hazırladığı videoda, İstanbul seçimlerinde sandık kurullarının hazırladığı 31 bin 280 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin usulsüzlüklere de yer verildi. Buna göre kullanılan oyların 5 bin 388’inin mühürsüz, 694’ünün imzasız, 214’ünün boş, 498’inde rakam belirtilmemiş, bin 135’inde ise sayı eksikliği olduğu tespit edildiği vurgulandı. Videoda, YSK tarafından kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üye atanan 22 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin "kayıp olduğunu ve YSK sistemine boş olarak işlendiğini" tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca, kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üye atanan 101 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin de imzasız, mühürsüz ve yazıları eksik olarak YSK sistemine işlendiği belirtildi.

Kanunun aradığı 2 konuda usulsüzlük yapılan sandık sayısı toplamının 123, bu sandıklardaki toplam oy sayısının ise yaklaşık 42 bin oy pusulası olduğu aktarıldığı videoda, YSK'nın hem sandık kurulu başkanı ve memur üyesi kanunsuz atanan hem de oy sayım ve döküm cetveli olmayan ya da boş olan 123 sandıktaki yaklaşık 42 bin oy pusulasının kontrol ve denetiminin yapılamayacağından dolayı şüpheli hale geldiğine hükmettiği kaydedildi. Videoda, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminde adaylar arasındaki oy farkının 13 bin 729 olması, denetlenemez ve kontrolü sağlanamaz yaklaşık 42 bin şüpheli oy pusulasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin sonucunu doğrudan etkileyeceğine hükmettiği ve bu nedenle seçimin yenilenmesine karar verdiği belirtildi. NEDEN İLÇE SEÇİMLERİ VE DİĞER SEÇİMLER İPTAL EDİLMEDİ? AK Parti tarafından hazırlanan videoda, "Neden ilçe seçimleri ve diğer seçimler iptal edilmedi?" sorusuna da yanıt verildi. YSK'nin gündemine sadece itiraz edilen konuları aldığı belirtilen videoda, AK Parti’nin itiraz ettiği hususların İstanbul Büyükşehir Belediye ve Büyükçekmece Belediye seçimlerine yönelik olduğu, MHP'nin ise Maltepe İlçe Belediye seçimine itiraz ettiği kaydedildi. YSK'nın de bu nedenle bu 3 seçimi inceleyerek kararını verdiği aktarıldı.