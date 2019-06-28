'İstanbul Seçimleri Türkiye'ye Umut Işığı Oldu'

Washington Post, ”Bir belediye başkanlığı seçimi Türkiye için umut ışığı oldu” başlıklı başyazısında, yenilenen belediye başkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayını reddetmek ve Ekrem İmamoğlu'nu seçmek için çok daha fazla sayıda İstanbullu seçmenin sandık başına gittiğini yazıyor. Gazete, Türkiye'ye dair umudun, Erdoğan'ın sudan gerekçelerle seçimleri yeniletmesinden sonra seçmenlerin sandık başına gitme istekliliği, ekonomik sorunları ve Cumhurbaşkanı'nın otoriter yönetim tarzını protesto etme kararlılığı olduğunu kaydediyor.

Washington Post'un Türkiye'yle ilgili başyazısı şöyle devam ediyor:

”Erdoğan'ın bir zamanlar belediye başkanı olduğu ve siyasi gücünü inşa ettiği kentte 31 Mart'ta aldığı yenilgiden sonra bu sefer mağlubiyeti kabul edip daha fazla düzenbazlığa kalkışmaması da güven verici oldu.

Şimdi soru, Erdoğan'ın bu başarısızlığa nasıl yanıt vereceği. Erdoğan, 2016'daki başarısız darbe girişiminden sonra siyasi baskıyı iyice arttırmıştı. İstanbul'daki seçimler Erdoğan'ın ve destekçilerinin gelecek için sürdürülebilir bir yol açıp açmadıklarını sorgulatmalı. Seçmenlerin bu yolun açılmadığının işaretini verdiği görülüyor.