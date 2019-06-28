'İstanbul Seçimleri Türkiye'ye Umut Işığı Oldu'

Washington Post, ”Bir belediye başkanlığı seçimi Türkiye için umut ışığı oldu” başlıklı başyazısında, yenilenen belediye başkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayını reddetmek ve Ekrem İmamoğlu'nu seçmek için çok daha fazla sayıda İstanbullu seçmenin sandık başına gittiğini yazıyor. Gazete, Türkiye'ye dair umudun, Erdoğan'ın sudan gerekçelerle seçimleri yeniletmesinden sonra seçmenlerin sandık başına gitme istekliliği, ekonomik sorunları ve Cumhurbaşkanı'nın otoriter yönetim tarzını protesto etme kararlılığı olduğunu kaydediyor.
Washington Post'un Türkiye'yle ilgili başyazısı şöyle devam ediyor:
”Erdoğan'ın bir zamanlar belediye başkanı olduğu ve siyasi gücünü inşa ettiği kentte 31 Mart'ta aldığı yenilgiden sonra bu sefer mağlubiyeti kabul edip daha fazla düzenbazlığa kalkışmaması da güven verici oldu.
Şimdi soru, Erdoğan'ın bu başarısızlığa nasıl yanıt vereceği. Erdoğan, 2016'daki başarısız darbe girişiminden sonra siyasi baskıyı iyice arttırmıştı. İstanbul'daki seçimler Erdoğan'ın ve destekçilerinin gelecek için sürdürülebilir bir yol açıp açmadıklarını sorgulatmalı. Seçmenlerin bu yolun açılmadığının işaretini verdiği görülüyor.
Erdoğan'ın darbe girişiminin sorumlusu olarak suçladığı Fethullah Gülen'i destekleyenlere yönelik temizlik operasyonu 319 gazetecinin hapse atılması, 6 bin 21 akademisyenin, 4 bin 463 hakim ve savcının görevden ihraç edilmesi, on binlerce öğretmen ve kamu çalışanının işlerini kaybetmesi ya da haklarında soruşturma açılmasıyla sonuçlandı. Türkiye'de demokrasi ölmedi ama henüz hala yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayatta kalmaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 sivil toplum aktivistinin yargılandığı Gezi davasını durdurarak yeni bir başlangıç yapabilir. Aktivistlerin yargılanması yanlıştır ve Erdoğan'ın giderek paranoyaklaşan stilinin bir yansımasıdır. Ceza hukuku sisteminin, bir baskı aracına dönüşmesidir.
Erdoğan aynı zamanda çok ciddi ekonomik sorunlarla da karşı karşıya. Öte yandan Erdoğan'ın Rus S-400 savunma sisteminin Türkiye'ye getirilmesindeki kararlılığı Amerika'yla anlaşmazlığa neden oluyor. Erdoğan bu sıkışıklıktan, G-20 zirvesinde Başkan Trump'la konuşarak kurtulabileceğini düşünüyor. Erdoğan bunu başaramazsa büyük ihtimalle F-35'leri kaybedecek ve yaptırımlara açık hale gelecek. Bu yön, bir çıkmaza işaret ediyor. İstanbul seçimleriyse Türkiye Cumhurbaşkanı'na daha farklı bir yol seçme şansı sunuyor.”
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