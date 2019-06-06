AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ne kadar Karadenizli kardeşimiz varsa inşallah onlar bu seçimde Tayyip Erdoğan'ı, Binali Yıldırım'ı, AK Parti'yi yalnız bırakmayacak ve inşallah İstanbul seçimlerinde çok başarılı bir sonuç alacağız." dedi.

Kurtulmuş, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir restoranda, vatandaşlar ile İstanbul hemşehri dernek başkanları ve üyeleriyle bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin önündeki en önemli meselenin 23 Haziran seçimleri olduğunu belirten Kurtulmuş, İstanbul'da yenilenecek seçimle ilgili İstanbullu seçmenin bir kere daha sandık başına gideceğini ve karar vereceğini anımsattı.

"Milletin kararı ne olursa olsun biz milletin kararını başımızın üstüne kabul eden bir siyasi anlayışın içerisindeyiz." diyen Kurtulmuş, "Bizim için Türkiye'nin siyasi tarihine milletten başka söz sahibi hiçbir unsur olmamıştır. Biz siyasi hayatımız boyunca ne tankların palet şakırtılarında ne başkalarının yaptığı gibi 28 Şubat gibi dönemlerin o karanlık atmosferinden medet umarak siyaseten onlara destek verenlerden olmadı ki 27 Mayıs'a destek verenlerden olmadık. 12 Eylül'e, 12 Mart'a, 28 Şubat'a destek verenlerden olmadık. 27 Nisan'a destek verenlerden olmadık. Söz de karar da yetki de milletindir." ifadesini kullandı.