İstanbul seçimlerine itiraz! AK Parti'den YSK açıklaması

Recep Özel, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itiraz süreci hakkında bilgi verdi.

YSK'nin 23 Nisan'da verdiği ara kararla AK Parti'nin itirazlarında geçen 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar vererek, ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için 5 gün süre tanıdığını hatırlatan Özel, ilk verilen bu ara karar gereği, ilçe seçim kuruluna verilen sürenin bugün saat 17.00'de biteceğini kaydetti.

Özel, MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de 24 Nisan'da ara karar kurulduğunu, bunun için de Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarına 5 günlük süre verildiğini anımsatarak, bu ikinci karar gereği verilen sürenin de yarın saat 17.00'de biteceğini bildirdi.

"YSK CEVAPLARIN TAMAMINI BEKLEMEK DURUMUNDA"

Recep Özel, ancak bazı ilçe seçim kurullarında araştırmaların bitmediği yönünde bilgi geldiğini ifade etti.

YSK'nin ilçe seçim kurullarına verdiği 5'şer günlük sürenin kesin olmadığını söyleyen Özel bu sürenin, araştırmaların kısa zamanda yapılması amacıyla konulduğunu dile getirdi. Özel, şöyle devam etti: