İstanbul seçimlerinin yenilenme kararına tepki yağıyor!

Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilerek, yenilenmesi kararına ilişkin olarak ABD'den açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, doğrudan YSK'nın adını almadan yaptığı açıklamasında "Sağlıklı bir Türk demokrasisi Türkiye'nin ve ABD'nin de aralarında olduğu ortaklarının çıkarınadır" dedi ve "istikrarlı, müreffeh ve güvenilir bir müttefikliği sağlamaya yardım eder" ifadesini kullandı. Sözlerine devam eden Dışişleri Sözcüsü, "Seçim sürecinin, katılan tüm tarafların saygı duyduğu ve bu sayede seçmenin sonuçları kabul edeceği özgür, adil ve şeffaf bir ortamda gerçekleşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. STEINMEIRE: YSK İKNA EDİCİ BİR GEREKÇE SUNMADI Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini 23 Haziran’da yenileme kararı ile ilgili bir açıklama yaptı. Steinmeier, YSK kararını eleştirdiği açıklamasında "Türkiye'nin geleceği ve demokrasiye verilen değerin kendisi için kalpten önem taşıdığına" vurgu yaparak bundan dolayı seçimlerin tekrarı kararından büyük endişe duyduğunu kaydetti. Steinmeier, YSK'nın şu ana kadar İstanbul'daki seçimlerin geçersiz sayılmasını gerektirecek ikna edici bir gerekçe ortaya koymadığını belirtti. Bunlar da ilginizi çekebilir Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Dünyanın en küçük annesi 5 yaşında doğum yaptı! 'İstanbul kararı yeni bir ekonomik kriz ihtimalini artırdı'

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Berlin'e yaptığı devlet ziyaretinde onuruna bir akşam yemeği vermiş ve yaptığı konuşmada Türkiye’de sivil topluma uygulanan yoğun baskıyı ve muhaliflerin tutuklanmasını eleştirmişti. Steinmeier, Türk mevkidaşı Erdoğan’ın ziyaretinin ikili ilişkilerde normalleşme anlamına gelmediğini, ancak bu ziyaretin bir başlangıç olabileceğini söylemişti. YSK İPTAL ETMİŞTİ Türkiye'deki 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu önde gelerek AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortaya attığı usulsüzlük tartışmları ışığında mazbatasını almıştı. Ancak AKP'nin yaptığı "olağanüstü itiraz" süreci Pazartesi günü YSK tarafından karara bağlanmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran'da tekrarlanması kararı alınmıştı. YSK'nın seçimleri yenileme kararı üzerine Türkiye'de muhalefet partilerinin yanı sıra, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok devlet kaygılarını dile getirmişti.

TÜRKİYE'DE MEVCUT DURUM TEK PARTİ DÖNEMİNİ ANDIRIYOR DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Türkiye uzmanı Magdalena Kirchner, YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali yönündeki kararını, "AKP'nin baskı ve güç gösterisi” olarak nitelendirirken, Türkiye'yi işleyen bir demokrasi olarak tanımlama imkanı kalmadığını söyledi. "Artık kılıçlar çekildi, kırmızı çizgi aşıldı” diyen Kirchner, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da ikinci bir yenilgi yaşamamak için her şeyi yapmaya hazır olduğu kanaatindeyim” görüşünü kaydetti. Türkiye'yi en yakından tanıyan Alman uzmanlardan Kirchner, "Bu süre zarfında seçmen AKP'ye oy vermeye ikna edilemeyeceğine, ama kaybetmek de bir opsiyon olarak kabul edilmediğine göre manipülasyon dışında pek de bir seçenek kalmıyor” diye konuştu. "Erdoğan'ın yenilgiyi kabul etmediğini biliyoruz, umarım İmamoğlu, Demirtaş ile benzer bir kaderi paylaşmaz” diyen Kirchner, Türkiye'deki mevcut siyasi gelişmelerin Türkiye'deki tek parti dönemini anımsattığını söyledi. Kirchner, "Şu andaki sistem 1950 öncesini andırıyor ve sadece çoğulculuk görüntüsü vermek için muhalefet partilerinin de var olmasına izin verilen, seçimler yoluyla iktidar değişimine izin verilmeyen, tek parti dönemine benziyor” dedi.

Risk araştırma kuruluşu Conias'ın yöneticilerinden olan Magdalena Kirchner'e yönelttiğimiz sorular ve yanıtları şöyle: DW Türkçe: Size göre YSK üyeleri hür iradeleriyle mi böyle bir karar aldı? Magdalena Kirchner: YSK üyelerine baskının çok büyük olduğu çok açık. İlginç olan AKP'nin ilk yıllarında AKP'ye karşı izlenen yöntemleri, bugün AKP'nin muhalefete karşı kullanması. Hatırlarsanız o dönemdeki iktidar, AKP'yi seçim başarılarından doğan haklardan mahrum bırakmak için farklı kurumları, mahkemeleri, kurulları kullanıyordu. İlçe belediye başkanları ve belediye meclisi için kullanılan oylar geçerli kabul edildi, aynı zarfta yer alan büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılar oylar da vardı. Ama sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçimi iptal edildi. Bu hukuken anlaşılır bir durum mu? "Sadece AKP'nin kaybettiği büyükşehir belediye başkanlığının iptali bile aslında tek başına, seçimlerde gerçekten hile yapıldığına dair güçlü bir kanıt olmadığını ortaya koyuyor, bu iddianın güvenilirliğini yerle bir ediyor. Ayrıca İmamoğlu'nun dediği gibi, o zaman aynı kurullarla yapılmış olan Anayasa referandumu ve Erdoğan'ın seçildiği cumhurbaşkanlığı seçimleri de mi tekrarlanmalı? 'AKP kaybetti' dışında bir gerekçe yok ortada. Hatta bir nebze de olsa inandırıcı bir şekilde kurgulanmış bir hikaye sunma ihtiyacı bile duymuyorlar. Çünkü bu bir baskı ve güç gösterisidir."

Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde de aday olmalarına izin verilen ve seçimleri kazanan adaylara mazbataları verilmedi. Bu da demokrasiye gölge düşürmedi mi? Gayet tabii ki. Tartışmalar daha çok İstanbul ve İmamoğlu'na odaklandı… Oysa Güneydoğu'da yaşananlar çok daha büyük bir skandal. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın dün İstanbul seçimlerine ilişkin yaptıkları ortak açıklamalarında buna dikkat çekmeleri önemli. Yerel seçimlerin bir bütün olarak meşruluğu konusu, resmi olarak da, Türkiye-AB diyaloğunun bir gündemi haline gelmiş durumda. Bazı siyasetçiler YSK'nın kararını "sivil darbe” olarak nitelendirdi. Bazıları da Türkiye'de artık seçimler yoluyla iktidarın demokratik değişiminin olamayacağının görüldüğünü savunuyor. Bu tartışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz?



"AKP'nin tekrarlanacak İstanbul seçimlerini yasal, meşru yollarla kazanma şansı nedir diye baktığımızda, bu kadar kısa sürede seçmenleri kendisine oy vermeye ikna etmesinin çok da mümkün olmadığını görüyoruz. Erdoğan bu kadar kısa sürede yatırımcıları ikna edip ekonomiyi düzeltebilecek mi, İstanbul halkının sorunlarını çözebilecek mi? Bu süre zarfında seçmen AKP'ye oy vermeye ikna edilemeyeceğine, ama kaybetmek de bir opsiyon olarak kabul edilmediğine göre manipülasyon dışında pek de bir seçenek kalmıyor... Ama dediğim gibi artık kılıçlar çekildi, kırmızı çizgi aşıldı, Erdoğan artık ailesinin çıkarlarını, ekonomik çıkarlarını da koruyacak olanlarla yola devam edecek.""

Türkiye'de gelinen noktada, demokrasinin, temel Anayasal kurumların içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? "Bugüne kadar hep saygı duyulan ve işleyen kurumların içleri boşaltılmış gibi… Şu andaki sistem 1950 öncesini andırıyor, sadece çoğulculuk görüntüsü vermek için muhalefet partilerinin de var olmasına izin verilen, ancak seçimler yoluyla iktidar değişimine izin vermeyen tek parti dönemine benziyor. Muhalefete, ancak rejimi tehdit etmediği müddetçe müsamaha gösteriliyor. Ne yazık ki Türkiye'yi artık işleyen bir demokrasi olarak tanımlama imkanı kalmıyor." Peki diyelim seçimler yapıldı ve İmamoğlu ikinci kez de kazandı. Size göre bu Türkiye siyasetinde nasıl bir değişime yol açar? "Bu Erdoğan açısından bir felaket olur, onun nihai yenilgisi olur. Bu nedenle de bu senaryonun gerçekleşmemesi için herşeyi yapmaya hazır olduğu kanaatindeyim. Ama AKP engelleyemedi diyelim ve İmamoğlu kazandı. Bu İmamoğlu'nu Erdoğan ya da Demirtaş gibi İstanbul'un sınırlarını aşacak, farklı kesimlere hitap eden güçlü, karizmatik bir lider yapar… Görünen o ki Erdoğan da İmamoğlu'nu gelecekte rakibi olarak görüyor ve bu nedenle çok büyük riskler göze alarak hareket ediyor… Ama bu sürecin, Erdoğan'ın frenleyemeyeceği bir dinamik yaratıp yaratamayacağını şu anda öngöremiyoruz. Erdoğan'ın yenilgiyi kabul etmediğini biliyoruz, umarım İmamoğlu, Demirtaş ile benzer bir kaderi paylaşmaz."