"İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isabetli buluyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine yönelik aldığı kararı kamuoyu iradesinin sandığa yansıması açısından vicdanları rahatlatıcı ve isabetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi. Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen "MÜSİAD Geleneksel İftar Programı"nda konuşma yapan Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin gücüne inanan iş insanları olarak üretmeye ve birlikte büyümeye devam edeceklerini söyledi. Dünyanın değişim koşullarına göre harita çizdiklerini belirten Kaan, "Kadim Anadolu'nun bereketinde bizlerde yenilenme ihtiyacı doğuyor. Biz de MÜSİAD olarak bu dönemi tazelenme olarak ifade ediyoruz. Bu tazelenme hareketinin tüm Türkiye'de yaygınlaşması amacıyla gittiğimiz her ilde insanlarımızla Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hasbihal ediyoruz." diye konuştu. Kaan, 4 Mayıs'ta 25. Genel Kurulu yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti: "Yeni bir değişim ve tazelenme sürecinde ülkemizin yapısını bilerek yeni bir yol haritasının muhasebesini yaparak yolumuza devam ediyoruz. MÜSİAD siyasetten ekonomiye sanattan ticarete kadar çok geniş bir yelpazede karışım halindedir. Sizlerden aldığımız mikro verileri makro planlama yapmak açısından sürekli kılacak çalışma altyapısını yakın zamanda tamamlayacağız Yani MÜSİAD sermaye üssü ve veri merkezi olarak işini tamamlayacaktır."

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal kararıyla ilgili de değinen Kaan, şunları kaydetti: "Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine yönelik aldığı kararı kamuoyu iradesinin sandığa yansıması açısından vicdanları rahatlatıcı ve isabetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu kararın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. İş dünyası olarak en büyük temennimiz seçimleri geride bırakarak belirsizliğin ortadan kalktığı yeni dönemde enerjimizi ülkemizin kalkınmasına harcamak istiyoruz. Bu süreçte kamusal dönüşümleri yaparak yeni ekonomik programları ortaya çıkarıp üretim, yatırım ve ihracat artımında yeninden biçimlenen hal almasını istiyoruz. Böyle bir durumda ülkemizin büyüme trendini de artırmış olacağız. Bu bakımdan kalıcı ve çok yönlü yapısal değişimlerin hayata geçirilmesi adına elimizden gelen desteği vereceğiz." Kaan, bu anlamda kalkınma planı ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik katkı veren bir kuruluş olacaklarını anlattı.