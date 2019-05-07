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İstanbul seçimleriyle ilgili yeni gelişme! İki isim daha adaylıktan çekildi

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2019 10:34 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine bağımsız adayları olarak katılan Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek ile Emekçi Hareket Partisi (EHP) Sözcüsü Özge Akman'ın yenilenen seçimlerde aday olmayacağı açıklandı.

İstanbul seçimleriyle ilgili yeni gelişme! İki isim daha adaylıktan çekildi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) ardından Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ile Emekçi Hareket Partisi (EHP) de 23 Haziran'da yapılacak seçimde aday göstermeyeceğini açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerine Genel Başkan Aysel Tekerek'i bağımsız aday olarak gösteren TKH, tarafından yapılan yazılı açıklamada YSK kararının, AKP ve MHP'nin baskısı ve talimatı ile alınmış siyasi bir karar olduğu vurgulanarak, "Türkiye Komünist Hareketi, böylesi bir tabloda, gayri-meşru bir biçimde yenilenecek yeni bir seçimin parçası olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

EHP DE ADAYINI ÇEKTİ

EHP desteğiyle bağımsız aday olarak yarışan Özge Akman da YSK seçimleri yenileme kararının ardından Ekrem İmamoğlu karşısında yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Akman Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Sevgili İstanbullular; İstanbul'un seçilen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Bu seçim artık halk iradesini yok sayanlarla, halk iradesi için mücadele edenler arasında olacaktır. Elbette bizler için, hakkı gasp edilen İmamoğlu karşısında adaylığımız söz konusu olmayacaktır. Çokça mesaj atan yurttaşlarımız bilsin ki bu mücadelede elbette omuz omuzayız, bir arada olacağız” ifadelerini kullandı.

NE KADAR OY ALMIŞLARDI?

YSK birleştirme tutanaklarına göre, 31 Mart seçimlerinde Aysel Tekerek 1520 oy, Özge Akman 2 bin 430 oy, TKP'nin adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 492 oy almıştı.

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