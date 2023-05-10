İSTANBUL SEÇMEN SAYISI 2023: İstanbul'da hangi ilçede kaç seçmen oy kullanacak? 777 bin 428 kişi arttı

İstanbul seçmen sayısı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde yurt içi ve yurt dışında oy kullanacak toplam seçmen sayısını duyurmuştu. Megakent İstanbul'da oy kullanacak vatandaŞların sayısı 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için 10 milyon 573 bin 543 olarak belirlenmişti. Yayımlanan son verilere göre, iki seçim arasındaki seçmen farkı 777 bin 428 olarak hesaplandı. Peki, İstanbul'da kaç seçmen var? İstanbul'da en çok seçmen olan ilçe hangisi? İşte detaylar...

İSTANBUL SEÇMEN SAYISI 2023

Yurt içi ve dışındaki 64 milyon 113 bin 941 seçmenin 11 milyon 350 bin 971'i İstanbul'da kurulacak 1830 sandık alanında oy verecek.

İstanbul'daki seçmen sayısı 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için 10 milyon 573 bin 543 olarak belirlenmişti. Buna göre, iki seçim arasındaki seçmen farkı 777 bin 428 olarak hesaplandı.

İSTANBULDA HANGİ İLÇEDE KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?

İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu yer 13 bin 504 kişi ile Adalar oldu.

En çok seçmenin bulunduğu ilçe ise Esenyurt olarak açıklandı.

Esenyurt'ta 643 bin 14 seçmen sandığa gidecek.

HANGİ İLDE KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?

İstanbul nüfusu itibarıyla en çok oy kullanıcılacak şehir.

İstanbul'da 30 bin 803 sandık kurulacak ve 11 milyon 350 bin 969 seçmen de oy kullanmak için sandık başına gidecek.

Ankara ise seçmen sayısı bakımından İstanbul'u takip ediyor.

Başkentte 12 bin 251 sandık kurulacak. 4 milyon 280 bin 941 seçmen görülüyor.

Üçüncü sırada İzmir yer alıyor. Ege'nin incisi İzmir'de 9 bin 877 sandık kurulacak. 3 milyon 441 bin 36 seçmen olacak.

