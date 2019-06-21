HABER

İstanbul seçmeni Antalya’dan ayrılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 14:23 | Son Güncelleme

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 23 Haziran’la ilgili sadece o güne özel Antalya genelindeki tesislerde bir boşluk yaşanacağını belirterek, "İptaller olmadı, sadece tarih değişikliği yapanlar oldu, hem uçak hem acente hem de konaklama anlamında" dedi.İstanbul’da yapılacak 23 Haziran seçimleri yurtiçi tatilcilerin planlarını değiştirdi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 23 Haziran’la ilgili sadece o güne özel Antalya genelindeki tesislerde bir boşluk yaşanacağını belirterek, "İptaller olmadı, sadece tarih değişikliği yapanlar oldu, hem uçak hem acente hem de konaklama anlamında" dedi.
İstanbul’da yapılacak 23 Haziran seçimleri yurtiçi tatilcilerin planlarını değiştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek vatandaşlar, daha önceden yaptığı tatil rezervasyonlarını ya iptal etti ya da ileri bir tarihe erteledi. Turizmin başkenti Antalya’da da seçimlere yönelik hareketlilik yaşanıyor. 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler kapsamında halihazırda Antalya’da bulunan İstanbullu seçmenler de oy kullanmak üzere memleketlerine yola çıkmaya başladı.

"Tarih değişiklikleri oldu"
İç turizm sektöründe kısa vadeli bir hareketlik oluşturan seçime ilişkin Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, değerlendirmelerde bulundu. Seçimlere her kesimden çok yüksek bir ilgi olduğunu ifade eden Başkan Atmaca, tüm Türkiye genelinde tatillerin büyük bir bölümünün ertelendiğini söyledi. 23 Haziran’la ilgili sadece o güne özel bir boşluk yaşanacağını belirten Atmaca, "Seçim sonrasında bütün akış hızla devam edecek. Seçimle ilgili iptaller olmadı, sadece tarih değişikliği yapanlar oldu, hem uçak hem acente hem de konaklama anlamında. Tabi yerli turistimiz sadece İstanbullular olmadığı için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen diğer yerli turistlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bir boşluk yaşanacağı muhakkak ama tesisleri çok boş bırakacak kadar da olmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise, "Özellikle İstanbul’da oy kullanacak seçmenlerin çoğu Antalya’yı boşalttı. İstanbul’da oy kullanmayan kitle tatilini yapmaya devam ediyor. Seçim bittikten sonra tekrar tatil rezervasyonları olacaktır" dedi.

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandıKocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı
Yaralı Mısır akbabası tedavisini ardından doğaya salındıYaralı Mısır akbabası tedavisini ardından doğaya salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Son dakika! Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

'Arı Adam'ı gören şaşkına dönüyor! 'Rekor kırana kadar devam edeceğim'

Gören şaşkına döndü! 'Sokulmaya bağışıklık kazandım' deyip...

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bartın'daki selde kaybolan İsa Akgün'den acı haber geldi

Bartın'dan acı haber geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.