İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul’da yapılacak 23 Haziran seçimleri yurtiçi tatilcilerin planlarını değiştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek vatandaşlar, daha önceden yaptığı tatil rezervasyonlarını ya iptal etti ya da ileri bir tarihe erteledi. Turizmin başkenti Antalya’da da seçimlere yönelik hareketlilik yaşanıyor. 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler kapsamında halihazırda Antalya’da bulunan İstanbullu seçmenler de oy kullanmak üzere memleketlerine yola çıkmaya başladı.

"TARİH DEĞİŞİKLİKLERİ OLDU"

İç turizm sektöründe kısa vadeli bir hareketlik oluşturan seçime ilişkin Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, değerlendirmelerde bulundu. Seçimlere her kesimden çok yüksek bir ilgi olduğunu ifade eden Başkan Atmaca, tüm Türkiye genelinde tatillerin büyük bir bölümünün ertelendiğini söyledi. 23 Haziran’la ilgili sadece o güne özel bir boşluk yaşanacağını belirten Atmaca, "Seçim sonrasında bütün akış hızla devam edecek. Seçimle ilgili iptaller olmadı, sadece tarih değişikliği yapanlar oldu, hem uçak hem acente hem de konaklama anlamında. Tabi yerli turistimiz sadece İstanbullular olmadığı için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen diğer yerli turistlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bir boşluk yaşanacağı muhakkak ama tesisleri çok boş bırakacak kadar da olmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.