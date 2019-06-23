İstanbul seçmeni sandık başına gitti

Bazı kişilerin bavuluyla geldiği okullardan birinde sandık başına gelinlik ve damatlıkla gelen bir çift de kameralara takıldı. İşte 23 Haziran İstanbul seçimlerinde objektiflere yansıyanlar...

Tunahan Özgür ile Fatma Şeymanur Özgür çifti, saat 10.00 'da Ziya Gökalp İlkokulu'na damatlık ve gelinlikle gelince herkesin ilgisini çekti. Damat Tunahan Özgür, oyunu 31 Mart seçimlerinde Antalya'da kullandığı için, bugün oy kullanamadı.

Oyunu kullanan Fatma Şeymanur Özgür "Bizim düğün tarihimiz çok önceden belliydi zaten, seçim sonradan çıktı ama atlamak istemedik. Vatandaşlık görevimiz bunu da hallettik artık düğüne geçiyoruz. Kafamız rahat artık. İstanbul için hayırlısı olsun" dedi. Damat Tunahan Özgür de şunları söyledi:

"Bizim bugün en mutlu günümüz. Ama demokrasi için de önemli bir gün. Özellikle İstanbul için önemli bir gün. Biz de diğer önemli anı atlamak istemedik. Herkesin vatandaşlık görevi. Bizim de en önemli vatandaşlık görevimiz, buradan düğüne gideceğiz"

DARÜLACEZE SAKİNLERİ OYLARINI KULLANDI 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Darülaceze sakinleri oylarını kullandı.

Okmeydanı, Darülaceze binasında bulunan 419 seçmen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı.

Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu.

OYUNU TORUNUNUN YARDIMIYLA KULLANABİLDİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanmaya gelenler arasında bulunan 85 yaşındaki Saime Bodur, torunu Murat Bodur'un yardımıyla oyunu kullandı. Saime Bodur, Sarıyer'deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne torunu Murat Bodur ile geldi. Bir süre sıra bekleyen Bodur, daha sonra torunu ile birlikte oy kullanma kabinine gitti.

Oy kullandığı zarfı sandığa atan Saime Bodur, daha sonra imzasını atarak yine torunu ve gelini yardımıyla okuldan ayrıldı. Saime Bodur gazetecilerin soruları üzerine, "Oyumu kullandım. Hayırlı uğurlu olsun. Yüreğime çarpıntı geliyor, konuşamıyorum. Herkes oyunu kullanmaya gelsindi, bu zamana kadar geldik kullandık" dedi. 31 Mart'ta da babaannesiyle birlikte oy kullandığını belirten Murat Bodur da oy kullanmanın sosyal sorumluluk olduğunu belirtti.

OY KULLANMAYA BAVULLARIYLA GELDİLER Beşiktaş Gayrettepe’de bulunan Şair Nedim Ortaokulu’nda oy kullanmaya gelenler arasında, okula bavullarıyla gelenler dikkati çekti.

Bu kişilerden biri olan Zeynep Sulopaşa, "Tatile gidebilirdim ama gitmedim oyumu kullandım. Vatandaşlık görevimi yaptım. Buradan tatile gideceğim” dedi.

Oy kullanmaya gelen bazı yaşlı seçmenlerin ise yürümekte zorluk çektiği görüldü. Beşiktaş Belediyesi’nde çalışan bir görevli ise yürümekte zorluk çeken kişilere tekerlekli sandalye ile okul girişine kadar yardım etti.