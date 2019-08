İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - 23 ülkeden Türkiye'ye gelerek "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019"a katılan gençler, Türk edebiyatına ilişkin seminerlere katıldı, ünlü yazarlarla tanıştı ve İstanbul'daki tarihi mekanları gezme fırsatı buldu.

Türk dili ve edebiyatını tanıtmak amacıyla Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, yoğun bir programın ardından unutulmaz İstanbul hatıralarıyla Türkiye'den uğurlanacak.

Türkoloji ve tercümanlık alanlarında eğitim alan yaz okulu öğrencileri, bu yıl ilk kez tematik olarak düzenlenen programla ilgili izlenimlerini, AA muhabirine değerlendirdi.

- "İstanbul şehir değil, bir şiir"

Hindistan'da Türk dili ve edebiyatını iki ay önce bitiren ve ülkesinde Amazon şirketinin Türkiye bölümünde çalışmaya başlayan Shazib Khan, üniversitede öğrendiği Türkçeyi konuşmak için pratik yapma imkanı bulamadığını belirtti.

Yaz okulu sayesinde Türkçeyi daha fazla kullanabildiğini, ilk kez geldiği Türkiye'nin kültürünü ve tarihini çok beğendiğini ifade eden Khan, "Burada her şey var. Bu benim çok ilgimi çekti. Her yerde sanat var. İstanbul şehir değil, bir şiir. Her yerde sanat var, kültür çok farklı. Özellikle yemekleri, camiler, Boğaz, deniz çok güzel bir tecrübe oldu benim için." dedi.