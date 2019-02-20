HABER

İstanbul Şehir Hatları, sis nedeniyle bütün seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Şehir Hatları A.Ş.’nin Twitter hesabından açıklamada, "Değerli yolcularımız, tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 10:04 | Son Güncelleme

IHAAW095725-ASA/20-02-2019 - İstanbul Şehir Hatları, sis nedeniyle bütün seferlerin iptal edildiğini duyurdu. 20.02.2019 09:57:25 TSI NNNN

IHAAW095725-ASA/20-02-2019

- İstanbul Şehir Hatları, sis nedeniyle bütün seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Şehir Hatları A.Ş.’nin Twitter hesabından açıklamada, "Değerli yolcularımız, tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

20.02.2019 09:57:25 TSI
NNNN

12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.