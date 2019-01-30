İstanbul Şehir hatlarında bazı seferler iptal edildi

İstanbul’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları bazı seferlerini iptal etti. Şehir Hatlarının iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan duyuruldu.

Açıklamada, 07:30 Beşiktaş - Adalar, 07:50 Kadıköy - Sarıyer ve 07:55 Bostancı - Karaköy, 07-45 Karaköy-Bostancı seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

