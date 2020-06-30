İstanbul Şehir Üniversitesi kapandı mı? Devam eden öğrenciler ne olacak?

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı. Üniversite eğitim hayatına İstanbul Şehir Üniversitesi’n de devam eden öğrenciler, bu kararın neden olduğunu merak etmeye başladı. İstanbul Şehir Üniversitesi neden kapanıyor, İstanbul Şehir Üniversitesi'n de okuyan öğrenciler ne olacak gibi sorularla okula ulaşmaya çalışan öğrenciler üniversiteden net bilgi almaya çalışıyor. Peki İstanbul Şehir Üniversitesi'nin neden faaliyet izni durduruldu? İstanbul Şehir Üniversitesi'ne devam eden öğrenciler ne olacak? İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyetleri koronavirüs sürecinden de devam ediyor. Okulda görev yapan eğitimciler sık sık öğrenciler için, üniversitenin resmi internet sitesinden açıklamalar yapıyordu. Resmi Gazete'de bu sabah alınan karar İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerini ve öğrenci adaylarını şoke etti. Öğrenciler sıklıkla; İstanbul Şehir Üniversitesi neden kapanıyor, sebebi nedir, İstanbul Şehir Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler ne olacak sorularıyla internette ararştırma yapmaya başladı.

İstanbul Şehir Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Bülent Ekici açıklama yaptı mı? Resmi Gazete'de yayımlanan haberin ardından öğrenciler, okulun resmi web sitesinden açıklama araştırdılar fakat herhangi bir açıklamaya ulaşamadılar. İstanbul Şehir Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Bülent Ekici'den bir açıklama bekleyen öğrenciler eğitim durumlarının ne olacağını düşünüyor. Prof. Dr. Bülent Ekici'nin yapacağı açıklama üniversitenin duyuru sayfasına eklenebilir. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin duyuruları için tıklayınız. İstanbul Şehir Üniversitesi neden kapandı? AA'nın haberine göre; kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı. İstanbul Şehir Üniversitesi İstanbul Şehir Üniversitesi, 2008' de açılan bir vakıf üniversitesidir. 2010-2011 döneminde ilk öğrencilerini Altunizade, İstanbul'da kabul etmiştir. 5 Ekim Salı 2010 günü Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ortak katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle akademik hayatına başlamıştır. Üniversite Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulmuştur.Eğitim dili İngilizce ve Türkçedir.

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü: Prof. Dr. Bülent Ekici Köklü geçmişi ile 1986 yılından bu yana eğitim ve düşünce hayatına katkı sağlayan Bilim ve Sanat Vakfı’nın kurduğu İstanbul Şehir Üniversitesi, gerçek bir “vakıf üniversitesi olma” hedefiyle yola çıkarak özgün, katılımcı, evrensel ve özgürlükçü perspektifi ve saygın kadrosu ile ilk olarak 2010-2011 akademik yılında öğrencilerle buluştu. Dünya genelinde akademik gelişmeleri yakından takip ederek oluşturduğu özgürlükçü, yenilikçi yapısı ve disiplinlerarası eğitim anlayışı ile yola çıkan üniversitemiz şu anda 7 fakülte, 3 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu çatısı altındaki lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla akademik faaliyetlerini sürdürüyor. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde 114’ü yarı zamanlı, 306’sı tam zamanlı olmak üzere toplam 420 kişilik güçlü ve giderek daha zenginleşen bir akademik kadro mevcut. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde 2018-2019 akademik yılı itibarıyla 79 farklı ülkeden 800’ün üzerinde uluslararası lisans öğrencisi bulunuyor. Uluslararası öğrenci oranının yüzde 18’e ulaştığı ŞEHİR, bu oranı önümüzdeki yıllarda daha da yukarılara çekmeyi hedefliyor.