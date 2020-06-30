İstanbul Şehir Üniversitesi'nin 'yükselişi ve düşüşü'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun adıyla özdeşleşen Bilim ve Sanat Vakfı'nın kurduğu İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.

Üniversite ilgili yaşanan kriz, Ahmet Davutoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan gerilimin arttığı bir dönemde derinleşmişti.

Peki, 2008 yılında muhafazakâr camianın prestijli bir eğitim kurumu olarak yola çıkan üniversitenin yükseliş ve düşüş süreci neden ve nasıl yaşandı?

Muhafazakâr camianın prestijli üniversite projesi

Ahmet Davutoğlu'nun kurucularından olduğu, 1986 yılında bir grup muhafazakâr aydın öncülüğünde faaliyetlerine başlayan Bilim ve Sanat Vakfı, 2008 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ni hayata geçirdi.

Üniversitenin kurulduğu dönem, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2007 seçimleri ardından yeniden tek başına kurduğu yeni hükümetin ilk yıllarına denk geliyordu.

Adı, muhafazakâr camiada ve akademide bu vakıfla ve 'Stratejik Derinlik' kitabıyla özdeşleşmiş olan Ahmet Davutoğlu, bu yıllarda, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarındandı.

Üniversite kurulduğunda, muhafazakâr camiada ciddi bir heyecan yaratmıştı.