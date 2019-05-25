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İSTANBUL-ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 17:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA Fatih'te  trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Kartal  için 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenleniyor.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
Fatih'te trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Kartal için 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenleniyor. Törende şehit polisin ailesi taziyeleri kabul ederken, törene İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'da katılıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazenin camiye getirilmesi
-Meslektaşları ve cenazeye gelenlerden görüntü
-Ailenin görüntüsü
-Oğlunun montunu giyen babanın görüntüsü
-Taziyeleri kabul etmesi
-İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın gelmesi
-Aileye taziyede bulunması
-Genel ve detay görünütler

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