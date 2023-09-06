İSTANBUL SEL FELAKETİ SON DAKİKA 6 EYLÜL 2023: İstanbul'da selde kaç kişi öldü, ölenlerin ismi açıklandı mı? Can kaybı sayısında artış!

İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak sel baskınlarına yol açtı. Bilhassa Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca ilçelerinde caddeler göle döndü. Metro istasyonları ile evleri su bastığı kaydedildi. Bu durum sonrası "İstanbul'da selde kaç kişi öldü?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Selde kaç kişi hayatını kaybetti, ölenlerin ismi açıklandı mı? İşte son durum...

SEL FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İstanbul'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

NEREDE SEL OLDU?

5 Eylül 2023 Salı günü Kırklareli ve İstanbul'da sel felaketleri yaşandı. Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket ediyor.

