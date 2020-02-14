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İstanbul semalarında dev Jumbo uçağına lazerli taciz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

İstanbul semalarında, Amerikan kargo havayolu şirketi Kalitta Air’in Atlanta-İstanbul Atatürk Havalimanı uçuşunu yapan Boeing 747-481 tipi dev kargo uçağına Şişli’den çok güçlü lazer tacizinde bulunuldu. Uzmanlar, lazer ışığının pilotların üzerinde flaş körlüğü olarak adlandırılan geçici görememe durumu yaratabileceğini ifade ediyor. Uçaklara lazer tutanlara ise verilen cezalar 17 bin 361 TL’ye yükseldi.

Hava araçlarına lazer tutana uçuş emniyetini tehlikeye atmaktan 17 bin 361 TL idari para cezası verilmesi de uçaklara lazer tutanlara engel olamadı. İstanbul’da 10 Şubat akşamı Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalan yaklaşık 900 metre yükseklikte olan dev kargo uçağına lazer tacizinde bulunulduğu ortaya çıktı. Saat 19:58 sıralarında meydana gelen lazer tacizi ise, Amerikan kargo havayolu şirketi Kalitta Air’in Atlanta-İstanbul Atatürk Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren Boeing 747-481 tipi dev kargo uçağına yapıldı.

Uçağa yapılan lazer tacizi ise anbean görüntülendi. Uçak saat 20:04 de de Atatürk Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaparken, Şişli’deki evinden lazer tacizini görüntüleyen "spotter" olarak adlandırılan uçak fotoğrafları çeken Ege Şanda,”Uçak Şişli’nin üzerinden alçalırken videosunu çekmek istedim o sırada lazer tutulduğunu fark ettim. Atatürk Havalimanı’na alçalışı sırasında görüntüyü odamın camından çektim” dedi.

2 YILDA 28 UÇAĞA LAZER TACİZİ YAPILDI

Türk hava sahasında 2017-2018 yıllarında uçaklara 28 lazer tacizi yapıldığıyla ilgili rapor tutulduğu öğrenildi. 2017 yılında 22, 2018 yılında ise 6 uçağa lazer tacizinde bulunulmuştu.

GEÇİCİ GÖRME PROBLEMİ OLABİLİR

Uzmanlar, kokpite lazer tutulmasından kaynaklı gözde kalıcı hasarın meydana gelmesinin nadir bir durum olduğunu, ancak dikkat dağılması ve geçici görme bozukluklarının meydana gelmesinin sık yaşanan bir durum olduğunu dikkat çekiyor. Geçici görme problemleri arasında anlık görme kaybı, bulanık görme, gözlerin kamaşması, baş ağrısı ve gözlerdeki rahatsızlık gibi durumlar da bulunuyor.

Daha önce Ağrı-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına Florya'dan bir sandaldan lazer tutan iki kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.Daha önce Amerikan Airlines’ın Miami-New York seferini yapan yolcu uçağı iniş için alçalmaya başladığı sırada yerden pilotlara lazer tutulmuş, ABD’li pilotun gözünde hasar meydana gelmişti. Avustralya’da iki Türk genci, Qantas Havayolları’na ait uçağa lazer tuttukları için gözaltına alınmıştı. 2009 yılında ise British Airways’in Londra-İstanbul uçunu yapan uçağın pilotu Atatürk Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kendisine lazer tutulduğunu rapor etmişti. Pilot, tedbir amaçlı olarak bir sonraki uçuşunu yapmamıştı.İstanbul Beyoğlu'nda da daha önce polis helikopterine lazer tutarak uçuş güvenliğini tehlikeye sokan bir kişi yakalanmıştı.

ABD'DE BİR YILDA 5 BİN UÇAĞA LAZER TACİZİ

İngiliz Havayolu Pilotları Birliği uçaklara günde ortalama 3 kez lazer tutulduğunu, ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) ise 2018 yılında uçaklara 5 binden fazla lazer tacizi olduğunu açıklamıştı. FAA, 2018’de 5 bin 663 lazer saldırısının ihbar edildiğini ve bu sayının 2017’de 6 bin 754, 2016’da ise 7 bin 398 olduğunu duyurmuştu.ABD'de uçaklara lazer tacizinde bulunanlara, hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanıyor.Cezalar 30 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Kaynak: DHA


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