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İstanbul semalarında göç alarmı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:42 | Son Güncelleme

İSTANBUL semalarında, leyleklerin daha sıcak bölgelere göç etmesi nedeniyle göç alarmı başladı.

Gökhan ARTAN-İSTANBUL (DHA) İSTANBUL semalarında, leyleklerin daha sıcak bölgelere göç etmesi nedeniyle göç alarmı başladı. Leyleklerin güneye doğru göçe başlamasından dolayı uçakların rotasında daha sık görülmesi üzerine Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri ile pilotlar, leylek sürüleriyle ilgili birbirlerini uyarmaya başladı. 450 metrelerde leylek sürüleri gören bir pilotun, "Yoğun leylek sürüleri var. Trafikleri uyarabilirsiniz" anonsu yaptı.
Son günlerde İstanbul'da leylek sürüleri ile ilgili pilotlar ve hava trafik kontrol merkezi görevlileri arasında iletişim frekansındaki anonslar da artış yaşanıyor. Bunun nedeni ise leylek sürülerinin Ağustos'un sonu yaklaştığında daha sıcak iklimlere göç etmesinden dolayı havada daha çok görülmeleri. Leylek sürülerinin uçakların rotalarında görülmesi nedeniyle pilotlar ve kule görevlileri olası bir çarpma tehlikesine karşı anında birbirlerini bilgilendiriyorlar. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan uçakların pilotları leylek sürülerine karşı dikkat ediyor. Leylek sürüleri ile ilgili bilgilendirme yapıldığında havadaki uçaklara kuş tehlikesine karşı duyarlı olmaları isteniyor. Bugün de pilotlar ile kule görevlileri arasında leyleklerle ilgili anonslar dikkat çekti.

"YOĞUN LEYLEK SÜRÜLERİ VAR"
Bir pilot karşılaştığı leylek sürüleri ile ilgili hemen hava trafik kontrol merkezini uyardı.Pilotun, "1500-1800 feet(450-640 metre) arasında yoğun leylek sürüleri var. Trafikleri uyarabilirsiniz?" bilgilendirmesi üzerine kule görevlileri de kuş tehlikesi ile ilgili diğer pilotları uyardı. Olası çarpma tehlikelerine karşı da leylek sürülerine göre uçuş rotalarında düzenleme yapılıyor.

ANİ YÖN DEĞİŞİKLİĞİ DE TEHLİKE YARATIYOR
Leylek sürüleri ani yön değişiklikleri yaparak da uçaklar için tehlike yaratıyor. Olası çarpmada ise uçağın genellikle motor, radom adı verilen radar anten kapağı hasar görüyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Leylek sürüleri birçok uçağa çarparak hasar verdi. Bu çarpma olaylarından en dikkat çekeni ise 2015'de Singapur Havayolları'nın İstanbul-Singapur seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağında yaşandı. Uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra leylek sürüsünün içine girmişti. Burun kısmındaki radom adı verilen radar anten kapağında ve motorunda hasar oluşan uçak burun kısmına ok gibi saplanan leylek ölüsüyle Atatürk Havalimanı'na dönüş yapmıştı.

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