Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA İstanbul semalarında şimşekler peşpeşe çakıyor. İstanbul'da öğlen saatlerinde önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı. Şimşekler de peşpeşe çakmaya başladı. Zeytinburnu'nda o anlar kameralara böyle yansıdı.

