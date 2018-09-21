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İstanbul semalarında Türk Yıldızları, THY uçağı ve F-16 birlikte uçtu (5) drone

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

Enver ALAS - İbrahim MAŞE - İstanbul ,DHA - TÜRKİYE'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te, tarihi anlar yaşandı.

Enver ALAS - İbrahim MAŞE - İstanbul ,DHA - TÜRKİYE'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te, tarihi anlar yaşandı. Türk Hava Yolları (THY)'nın filosundaki en büyük uçaklardan Boeing 777 ile Türk Hava Kuvvetleri akrobasi takımı Türk Yıldızları, nefes kesen bir gösteri yaptı. THY uçağının sağında ve solunda yer alan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçakları 'kol uçuşu' olarak adlandırılan gösteri uçuşuyla, TEKNOFEST'teki ziyaretçileri selamladı. TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen tarihi uçuş için ilk olarak saat 15. 35 sıralarında THY'nin Boeing -777 uçağı İstanbul Yeni Havalimanı semalarında görüldü. Pisti pas geçen THY uçağına daha sonra Türk Yıldızları'nın NF-5 uçakları sağ ve sol kolda toplanarak eşlik etti. Daha sonra uçaklar, 'kol uçuşu' denilen gösteri uçuşuyla seyircileri selamladı. Ilk geçişte Türk Yıldızları, THY uçağının arkasında kaldı. İkinci geçişte ise NF5'ler, uçağın sağında ve solunda 3'erli formasyona geçerek seyircileri ikinci kez selamladı. Havadaki bu gösteri uçuşu, TEKNOFEST alanındaki binlerce ziyaretçi tarafından soluksuz izlendi. Daha sonra uçaklar, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ayrılarak gösteriye İstanbul Boğazı üzerinde devam etti. Saat 16.00 sıralarında boğaza giriş yapan uçaklar, bu kez İstanbul Boğazı'nı selamladı. Kol uçuşuna bir adet F16'da eşlik ederek, tarihi anların kamera kaydıyla görüntüledi. KOL UÇUŞU NEDİR? Kol uçuşu veya formasyon uçuşu, iki veya daha fazla hava aracının bir lider komutasında gerçekleştirdiği disiplinli uçuş. Askerî pilotlar kol uçuşunu, ortak savunma ve ateş gücünün konsantrasyonu amacıyla kullanır. Sivil havacılıkta kol uçuşu gösteri amaçlı veya hobi amaçlı gerçekleştirilir. Türk Yıldızları ile THY uçağı, TEKNOFEST kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak. Geçişi, Boğaz'daki farklı noklardan canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız

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