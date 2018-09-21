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İstanbul semalarındaki akrobasi gösterisi nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 22:47 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNEFEST'in ikinci gününde düzenlenen gösteriler nefes kesti.

İstanbul semalarındaki akrobasi gösterisi nefes kesti

Enver ALAS-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNEFEST'in ikinci gününde düzenlenen gösteriler nefes kesti. Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün Pitts tipi akrobasi uçağıyla İstanbul Yeni Havalimanı semalarında yaptığı gösteri ziyaretçileri büyüledi.
Ali İsmet Öztürk'ün gösterisi yaklaşık 30 dakika sürerken, heyecan dolu o anlar, başta havacılık fotoğrafçısı olan 'spotter'lar ile festivale gelenler tarafından kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul semalarındaki akrobasi gösterisi nefes kestiİstanbul semalarındaki akrobasi gösterisi nefes kestiİstanbul semalarındaki akrobasi gösterisi nefes kestiİstanbul semalarındaki akrobasi gösterisi nefes kesti

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