"İstanbul sevdamız, istikbalimiz, bekamızdır"

ANKARA (AA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İstanbul, Türk milletinin tarihe ve insanlığa armağanıdır. İstanbul sevdamızdır. İstanbul istikbalimiz, bekamızdır." ifadelerini kullandı. Yalçın, 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu seçimin hem Türkiye'nin hem de İstanbul'un geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı. Seçimden sonra Türkiye'nin olağan gündemine ve çözüm bekleyen meselelerin halline odaklanmaya başlayacağını belirten Yalçın, "Ülkemizin önünde barış ve istikrar içinde çözümlenmesi gereken iç ve dış sorunlar durmaktadır. Türk siyaseti bu alanlarda yoğunlaşacaktır.

Şimdiye kadar hiçbir ilin belediye seçimi böylesine önemli olmamış, bugüne kadar böylesine iddialı kampanyalarla yeniden seçime gidilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu. - "İstanbul'un idaresi tecrübeli ve donanımlı ellerde olmalı" Yalçın, İstanbul'un Türkiye'nin göz bebeği olduğunu vurgulayarak, "İstanbul, Türkiye'nin özeti gibidir.

Onun içindir ki İstanbul'un yerel yönetimi ehliyetsiz ve liyakatsiz ellere bırakılamaz.

Onun içindir ki İstanbul'un idaresi emin, tecrübeli ve donanımlı ellerde olmalıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin geleceğine yön veren bu kentin 5 yıl süreyle kim tarafından yönetileceği sorusuna cevabın önem taşıdığına işaret eden Yalçın, şöyle devam etti: "Türkiye'nin, etrafını çevreleyen emperyalist tehdide karşı siyasi ve ekonomik imkanlarıyla direnmesinin ve bunda da başarılı olmasının yolu, İstanbul'dan geçmektedir.

İstanbul, sadece fethin ve Türklüğün sembolü değil, aynı zamanda bağımsızlığımızın, bölgedeki ve dünyadaki varlığımızın da remzidir. Bunun içindir ki emperyalizmin taşeronlarıyla Anadolu ve Trakya topraklarında hala gözü olan eski muarızlarımız, yükselen Türkiye'nin önünü kesmek için 'İstanbul'u Konstantinopolis yapalım' kampanyaları düzenlemektedir.

MHP ve Ülkücü Hareket var oldukça buna hiçbir beşerin, hiçbir emperyalist aktör ve ittifakın gücünün yetmeyeceğini biliyoruz." - "İstanbul kıyamete kadar Türk bağımsızlığının sembolü olacak" "Allah'a, Kur'an'a, vatana ve bayrağa iman ettiğimiz gibi İstanbul'un da kıyamete kadar Türk bağımsızlığının sembolü ve Türk milletinin dünyaya açılan kapısı olarak kalacağına inanıyoruz." ifadesini kullanan Yalçın, şunları belirtti: