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İstanbul Şile'de denize girmek yasaklandı

08.08.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şile'de şiddetli rüzgarlar ve havanın sağanak yağışlı olması ihtimali üzerine denize girmek yasaklandı.

İstanbul Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile’de rüzgarlı hava ve sağanak yağış beklenmesi üzerine kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamayla saat 09.00 itibariyle gün boyu denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “08 Ağustos Pazar günü; rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Kaymakamlığımızca 08 Ağustos Pazar (bugün) saat 09.00 itibariyle gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Şile'de denize girmek yasaklandıŞile'de denize girmek yasaklandı

Kaynak: İHA

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İstanbul
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