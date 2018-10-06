İstanbul Silivri'de korkutan doğalgaz patlaması

Silivri'de doğalgaz hattında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Gazitepe Mahallesi'ndeki tarlaların bulunduğu bölgeden geçen doğalgaz ana iletim hattında, henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrası hatta yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, Avcılar, Mimarsinan, Çatalca ve Silivri itfaiye gruplarından 12 araç ile 45 personel sevk edildi. Güvenli noktada bekletilen itfaiye ekipleri, yangının çevreye yayılmaması için müdahale ediyor.
Patlamanın İGDAŞ boru hattında yaşanmadığı öğrenildi.
Silivri Akören Köyü Muhtarı Hüseyin Ergün, "Yangın köyün 3- 4 kilometre dışında çıktı. Yangın 10-15 metrelik alanda etkili, köy için bir tehdit yok. Güçlü bir patlama duyduk. Sebebini bilmiyoruz. İGDAŞ yetkilileri ve çok sayıda itfaiye olay yerinde çalışıyor. BOTAŞ doğalgaz boru hattının geçtiği yerde yangın çıktı" dedi.
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