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İstanbul Silivri'de korkutan doğalgaz patlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2018 17:55 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri'de Akören köyünde doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Silivri'de doğalgaz hattında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Gazitepe Mahallesi'ndeki tarlaların bulunduğu bölgeden geçen doğalgaz ana iletim hattında, henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrası hatta yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, Avcılar, Mimarsinan, Çatalca ve Silivri itfaiye gruplarından 12 araç ile 45 personel sevk edildi. Güvenli noktada bekletilen itfaiye ekipleri, yangının çevreye yayılmaması için müdahale ediyor.

Patlamanın İGDAŞ boru hattında yaşanmadığı öğrenildi.

"KÖYÜ TEHDİT ETMİYOR"

Silivri Akören Köyü Muhtarı Hüseyin Ergün, "Yangın köyün 3- 4 kilometre dışında çıktı. Yangın 10-15 metrelik alanda etkili, köy için bir tehdit yok. Güçlü bir patlama duyduk. Sebebini bilmiyoruz. İGDAŞ yetkilileri ve çok sayıda itfaiye olay yerinde çalışıyor. BOTAŞ doğalgaz boru hattının geçtiği yerde yangın çıktı" dedi.

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