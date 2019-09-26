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İSTANBUL- SİLİVRİ'DE BACALAR YIKILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:30 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Silivri'de bulunan bir börekçinin önünde baca devrildi.

Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Silivri'de bulunan bir börekçinin önünde baca devrildi. Börekçi önünde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken, bazı binaların da bacaları yıkıldı.

İstanbul'da 13.59'da deprem meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki depremde Silivri'de bulunan bazı binaların bacaları yıkıldı. Bir börekçi dükkanının önüne ise baca devrildi. Börekçinin önünde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Deprem nedeniyle büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

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