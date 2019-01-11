HABER

 İSTANBUL - SİLİVRİ'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU, BALIKÇI TEKNELERİ ZARAR GÖRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 13:04 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Silivri'de deniz sağanak yağış ve lodosun ardından kahverengiye büründü.

İstanbul DHA
Silivri'de deniz sağanak yağış ve lodosun ardından kahverengiye büründü. Sahildeki balıkçı teknelerinden bazıları dev dalgalar nedeniyle su altında kaldı.
İstanbul'da lodos ve sağanak yağışın ardından Silivri'de akan çamur nedeniyle Marmara denizi kahverengine büründü. Oluşan dev dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri beşik gibi sallandı. Bazı teknelere ise su doldu. Tekne sahipleri kovalarla su tahliyesi gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:
---------
-Denizin görüntüsü
-Su dolan tekneler
-Teknelerin görüntüsü
-Tahliye çalışması

PARTNERBir dönemin TV yıldızıydı... '10 yıldır işsizim'Bir dönemin TV yıldızıydı... '10 yıldır işsizim'
Kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi kurtarıldıKayalıklarda mahsur kalan gebe keçi kurtarıldı
Sinop’ta batan teknede kaybolan balıkçı aranıyorSinop’ta batan teknede kaybolan balıkçı aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Uludağ'da belediye ekipleri bu kez sokak hayvanları için harekete geçti

Uludağ'da yürek yakan kare

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika tahmini! Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Akar ve Güler Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve Yaşar Güler Suriye sınırında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.