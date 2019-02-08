İSTANBUL - SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI (2)

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHA

Silivri'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekipler fabrikanın dış cephesinde bulunan kepenkleri keserek müdahale etmeye çalışıyor. İtfaiyenin çalışması sürüyor.

Silivri Alipaşa yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Fabrikanın dış cephesi kepenkler ile kaplı olduğu için itfaiye zor anlar yaşadı. Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangını itfaiye uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yükselen duman

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yangının havadan görüntüsü

-Detaylar

