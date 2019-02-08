İSTANBUL - SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI (2)

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHA
Silivri'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.
Silivri Alipaşa yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Fabrikanın dış cephesi kepenkler ile kaplı olduğu için itfaiye zor anlar yaşadı. Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangını itfaiye uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.
Görüntü Dökümü:
---------
-Yükselen duman
-İtfaiyenin müdahalesi
-Yangının havadan görüntüsü
-Detaylar
Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!
Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar
Ünlü futbol takımının antrenman tesisinde facia!
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum