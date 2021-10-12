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  4. İstanbul sis altında! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu

İstanbul sis altında! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu

12.10.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul geceyi sis altında geçirdi. Görüş mesafesinin belirli ölçüde düşmesi nedeniyle sürücüler zorlandı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise adeta görünmez oldu.

İstanbul sis altında! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu

Gece saatlerinde İstanbul'un farklı noktalarında etkili olan sis, görüş mesafesinin belirli ölçüde azalmasına neden oldu. Sisin yoğun şekilde etkili olmasından dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.

BU KEZ GÖRÜNMEDİ

Sisin olmadığı zamanda Ortaköy Camisinin bulunduğu yerden görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu sefer görünmedi. Yoğun sisin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi belirli ölçüde düştü. Megakentte etkili olan sisin sabahın erken saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

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Sabah saatlerinde de etkili olmaya devam eden sisin İstanbul genelinde gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

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İHA

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İstanbul
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