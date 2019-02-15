 İSTANBUL - ŞİŞLİ BELEDİYE BİNASINDA YANGIN (1)

\u0130stanbul DHA\n\u015ei\u015fli Belediyesi binas\u0131n\u0131n bodrum kat\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n-------------\n-Olay yerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerPARTNERDe\u011feri 10 milyon TL! Cansu Dere, Kandilli\u2019ye ta\u015f\u0131nd\u0131Belediye ba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131n\u0131n sosyal medyadaki etkile\u015fimleri belli oldu\u0130stanbul'da belediyeden dumanlar y\u00fckseliyor!
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