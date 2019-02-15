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 İSTANBUL - ŞİŞLİ BELEDİYE BİNASINDA YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 12:33 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Şişli Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı.

İstanbul DHA
Şişli Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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