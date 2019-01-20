HABER

İstanbul Şişli'de parkta tecavüz dehşeti! Kıyafetlerini ateşe verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 12:26 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli'de bir parkta uyuşturucu madde verilerek tecavüz edildiği iddia edilen evsiz kadının kıyafetleri yakıldı. Olay yerine ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Şişli'de parkta tecavüz dehşeti! Kıyafetlerini ateşe verdiler

Olay, saat 08.45 sıralarında Şişli Abide-i Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir erkek, park içerisinde evsiz bir kadına uyuşturucu madde vererek tecavüz etti. Daha sonra kadına tecavüz eden erkek, kadının eşyalarını park içerisinde yakarak kayıplara karıştı. Sabah yürüyüş için parka gelen vatandaşlar baygın halde yatan kadını fark ederek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadının yakılan eşyalarının olduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaparken, sağlık ekipleri ise baygın kadını ayıltmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kendine gelen kadın ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

sisli-tecavuz

"BU KADININ KIYAFETLERİNİ SOYUP YAKMIŞLAR"

Kadının baygın halde parkta yattığını belirten görgü tanığı Nurten Sönmez, “İki kişi park içerisinde duruyorlardı. Biri karşısındaydı adamın. Kadın şortluydu. Park biraz kalabalıklaşınca adam kadına tekme vurdu. Sonra parktan çıktı gitti. İki kişi de aşağıda oturuyordu. Sanırım şimdi orada ayakkabı yanmış, eşyalar yanmış. Bu kadının kıyafetlerini soyup yakmışlar. Biz nasıl gelip burada yürüyeceğiz. Biz şikayetçiyiz. Burası temizlensin” diye konuştu. (DHA)

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Bakan Soylu: PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılmasının önüne geçtikBakan Soylu: PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılmasının önüne geçtik
Buz tutan Çıldır Gölü'ne turistler akın ettiBuz tutan Çıldır Gölü'ne turistler akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Şişli tecavüz park Abide-i Hürriyet Parkı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Yüzüğü taktı! İşte yeni sevgilisi

Yüzüğü taktı! İşte yeni sevgilisi

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Okuyucu Yorumları 3 yorum
AKP'nin eseri bunlar. Namuslu polisleri hep içeri attılar. Arıca malı artık arap faikten almalarına gerek yok. Devlet eliyle uyuşturucu üretimi teşvik ediliyor. Gençlik bitmiş durumda. Uyuşmuş beyinler.
akp'nin 20 yıllık en buyuk başarımı insanını kendi ülkesinden tiksinir hale getirmesi oldu
polisle ne alaka.akp ne alaka sen haberle ne alakan var sen ne içiyon yiyon...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

Ankara'da doktor çiftin şiddet davasında flaş gelişme! İşte eşinin kemiklerini kıran doktorun cezası...

Bunu yapan doktora mahkemeden şok ceza! Çocuklarının yanında...

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Buz tutan Çıldır Gölü'ne turistler akın etti

Buz tutan Çıldır Gölü'ne turistler akın etti

Flaş iddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Soğuklarla baş edemeyince caddede bunu yaptılar...

Soğuklarla baş edemeyince caddede bunu yaptılar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.