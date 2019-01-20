İstanbul Şişli'de parkta tecavüz dehşeti! Kıyafetlerini ateşe verdiler

Olay, saat 08.45 sıralarında Şişli Abide-i Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir erkek, park içerisinde evsiz bir kadına uyuşturucu madde vererek tecavüz etti. Daha sonra kadına tecavüz eden erkek, kadının eşyalarını park içerisinde yakarak kayıplara karıştı. Sabah yürüyüş için parka gelen vatandaşlar baygın halde yatan kadını fark ederek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadının yakılan eşyalarının olduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaparken, sağlık ekipleri ise baygın kadını ayıltmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kendine gelen kadın ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"BU KADININ KIYAFETLERİNİ SOYUP YAKMIŞLAR"

Kadının baygın halde parkta yattığını belirten görgü tanığı Nurten Sönmez, “İki kişi park içerisinde duruyorlardı. Biri karşısındaydı adamın. Kadın şortluydu. Park biraz kalabalıklaşınca adam kadına tekme vurdu. Sonra parktan çıktı gitti. İki kişi de aşağıda oturuyordu. Sanırım şimdi orada ayakkabı yanmış, eşyalar yanmış. Bu kadının kıyafetlerini soyup yakmışlar. Biz nasıl gelip burada yürüyeceğiz. Biz şikayetçiyiz. Burası temizlensin” diye konuştu. (DHA)



